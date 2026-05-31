Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Este lunes comienza en Paraguay el juicio por contrabando contra el exsenador Edgardo Kueider y su pareja por intentar cruzar dinero sin declarar en la frontera en 2024.

Este lunes por la mañana inicia en Paraguay el juicio por contrabando contra el ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider , y su pareja, Iara Guinsel. La audiencia es ante el Tribunal de Delitos Económicos. El tribunal está integrado por los magistrados Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El hecho investigado ocurrió el 4 de diciembre de 2024 cuando los imputados intentaron cruzar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar $211.102 dólares, $640.000 guaraníes y $3.900.000 pesos.

Según la acusación del fiscal Ysrael Villalba Ramírez, fueron “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

Edgardo Kueider contrabando Paraguay

Acusación

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a ambos bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

Ambos fueron imputados el 5 de diciembre de 2024 y se les dictó arresto domiciliario. Inicialmente cumplieron la medida en el edificio “Tierra Alta” de Asunción. Luego cambiaron a otro inmueble en el barrio San Vicente de la capital paraguaya bajo vigilancia policial. Estuvieron allí hasta diciembre de 2025. Desde entonces se encuentran cumpliendo la domiciliaria en un edificio de departamentos ubicado en la ciudad de Luque.

El caso también tiene impacto en la Argentina, donde la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, solicitó la extradición de Kueider por presunto lavado de dinero. La magistrada considera que parte del patrimonio del exsenador podría tener origen ilícito. El pedido está pendiente de resolución en Paraguay.