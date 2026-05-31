El Club Atlético Talleres celebra este domingo sus 119 años de historia con una gran jornada en Plaza Sáenz Peña, en el marco de la propuesta "Club celebra con el barrio", una iniciativa que reúne a socios, vecinos, deportistas y familias en un ambiente de encuentro y festejo.
Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña
El Club Atlético Talleres celebra sus 119 años junto a socios, vecinos y familias, con actividades deportivas, recreativas y de encuentro comunitario.
Durante la tarde, los asistentes disfrutan de diversas actividades recreativas, deportivas y culturales, pensadas para compartir el espíritu de una institución que forma parte de la identidad de Paraná desde hace más de un siglo.
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Con deporte, familia y comunidad, Talleres festejó su 119° aniversario
La celebración fortalece los lazos entre el club y la comunidad, destacando los valores de integración, participación y pertenencia que caracterizan a Talleres a lo largo de sus 119 años de trayectoria.
Niños, jóvenes y adultos participan de las distintas propuestas organizadas por la institución, en una jornada marcada por la alegría, el deporte y el reconocimiento a la rica historia del club.
Desde la entidad agradecen el acompañamiento de los vecinos y de toda la familia albirroja que se suma al festejo, renovando el compromiso de seguir creciendo y trabajando por el desarrollo deportivo y social de Paraná.
De esta manera, el Club Atlético Talleres celebra un nuevo aniversario reafirmando su lugar como una de las instituciones más tradicionales y queridas de la capital entrerriana.