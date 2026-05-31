Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña.

El Club Atlético Talleres celebra sus 119 años junto a socios, vecinos y familias, con actividades deportivas, recreativas y de encuentro comunitario.

El Club Atlético Talleres celebra este domingo sus 119 años de historia con una gran jornada en Plaza Sáenz Peña , en el marco de la propuesta "Club celebra con el barrio", una iniciativa que reúne a socios, vecinos, deportistas y familias en un ambiente de encuentro y festejo.

Durante la tarde, los asistentes disfrutan de diversas actividades recreativas, deportivas y culturales, pensadas para compartir el espíritu de una institución que forma parte de la identidad de Paraná desde hace más de un siglo.

Con deporte, familia y comunidad, Talleres festejó su 119° aniversario

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleresparana)

La celebración fortalece los lazos entre el club y la comunidad, destacando los valores de integración, participación y pertenencia que caracterizan a Talleres a lo largo de sus 119 años de trayectoria.

Niños, jóvenes y adultos participan de las distintas propuestas organizadas por la institución, en una jornada marcada por la alegría, el deporte y el reconocimiento a la rica historia del club.

Desde la entidad agradecen el acompañamiento de los vecinos y de toda la familia albirroja que se suma al festejo, renovando el compromiso de seguir creciendo y trabajando por el desarrollo deportivo y social de Paraná.

De esta manera, el Club Atlético Talleres celebra un nuevo aniversario reafirmando su lugar como una de las instituciones más tradicionales y queridas de la capital entrerriana.