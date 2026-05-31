Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

El Gato superó 2 a 1 a San Benito en la octava (penúltima fecha) y es el líder del certamen de mujeres de la Liga Paranaense. Empatando podrá gritar campeón.

31 de mayo 2026 · 20:03hs
El equipo femenino Decano buscará su primer título de la Liga Paranaense. 

Prensa LPF

El equipo femenino Decano buscará su primer título de la Liga Paranaense. 

Se disputó la octava fecha del Torneo Oficial Femenino de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la definición del campeonato quedó al rojo vivo de cara a la última fecha. El líder Atlético Paraná se impuso sobre San Benito y depende de sí mismo para consagrarse.

El escolta, San Benito de Paraná, no jugó su partido ya que su rival de turno, Belgrano, no se presentó. Si bien queda pendiente el fallo del Tribunal de Disciplina de la LPF, en caso que le den los tres puntos quedaría a una unidad del Gato.

Club VF recibirá a Patronato en el partido que abrirá la octava fecha de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

En el clásico futbolero trasladado al Torneo Dos Orillas de hockey, Colón venció a Unión.

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

En la última fecha, justamente, chocarán el primero contra el segundo, en un duelo en el que el Rojiblanco podría festejar si no pierde contra el actual bicampeón.

Resultados de la fecha 8 de la Liga Paranaense

Atlético Paraná 2-1 San Benito

Oro Verde 0-6 Arenas FC

Camioneros 2-2 Neuquén

Belgrano-San Benito de Paraná no se jugó

Libre: Club VF

Posiciones: Atlético Paraná 19 puntos; San Benito de Paraná 15*; San Benito 13; Neuquén 11; Arenas FC 10; Club VF 8; Belgrano*, Camioneros y Oro Verde 4. (*): falta conocerse el fallo de la LPF.

Próxima fecha:

Arenas FC vs Camioneros

San Benito vs Oro Verde

San Benito de Paraná vs Atlético Paraná

Club VF vs Belgrano

Libre: Neuquén.

Liga Paranaense Atlético Paraná Femenino Fútbol
Noticias relacionadas
El Pincha se medirá con el vencedor de Barracas Central y Huracán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Maquinita Martínez está en la última etapa de su preparación previa al combate.

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña.

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Sionista C es uno de los protagonistas de la Primera C de la APB.

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

Ver comentarios

Lo último

Colombia al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia

Colombia al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Ultimo Momento
Colombia al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia

Colombia al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

Policiales
Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Detuvieron en Concordia a un docente acusado de grooming

Detuvieron en Concordia a un docente acusado de grooming

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Ovación
Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: Nogoyá es mi vida, es mi casa

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: "Nogoyá es mi vida, es mi casa"

Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

Dejanos tu comentario