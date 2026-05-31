Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino El Gato superó 2 a 1 a San Benito en la octava (penúltima fecha) y es el líder del certamen de mujeres de la Liga Paranaense. Empatando podrá gritar campeón. 31 de mayo 2026 · 20:03hs

Prensa LPF El equipo femenino Decano buscará su primer título de la Liga Paranaense.

Se disputó la octava fecha del Torneo Oficial Femenino de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la definición del campeonato quedó al rojo vivo de cara a la última fecha. El líder Atlético Paraná se impuso sobre San Benito y depende de sí mismo para consagrarse.

El escolta, San Benito de Paraná, no jugó su partido ya que su rival de turno, Belgrano, no se presentó. Si bien queda pendiente el fallo del Tribunal de Disciplina de la LPF, en caso que le den los tres puntos quedaría a una unidad del Gato.

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En la última fecha, justamente, chocarán el primero contra el segundo, en un duelo en el que el Rojiblanco podría festejar si no pierde contra el actual bicampeón. Resultados de la fecha 8 de la Liga Paranaense Atlético Paraná 2-1 San Benito Oro Verde 0-6 Arenas FC Camioneros 2-2 Neuquén Belgrano-San Benito de Paraná no se jugó Libre: Club VF Posiciones: Atlético Paraná 19 puntos; San Benito de Paraná 15*; San Benito 13; Neuquén 11; Arenas FC 10; Club VF 8; Belgrano*, Camioneros y Oro Verde 4. (*): falta conocerse el fallo de la LPF. Próxima fecha: Arenas FC vs Camioneros San Benito vs Oro Verde San Benito de Paraná vs Atlético Paraná Club VF vs Belgrano Libre: Neuquén.