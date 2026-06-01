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Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

Mayo mostró un mercado de hacienda con escasas variaciones. Farer relevó una baja promedio inferior al 1%

1 de junio 2026 · 08:47hs
Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad

Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad, con una leve tendencia descendente que se repite por segundo mes consecutivo.
Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad

Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad, con una leve tendencia descendente que se repite por segundo mes consecutivo.

Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad, con una leve tendencia descendente que se repite por segundo mes consecutivo. De acuerdo con el relevamiento realizado por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la variación promedio general fue del -0,87% respecto del mes anterior.

Si bien el resultado global refleja una baja moderada, el mercado evidenció comportamientos dispares según las distintas categorías. Entre las mejoras más destacadas se ubicaron las vacas de invernada, que registraron una suba del 6,97%, seguidas por las vaquillas, con un incremento del 5,86%. También mostraron variaciones positivas los terneros de 190 a 240 kilos (+2,00%), los novillos (+1,32%) y las terneras de 190 a 240 kilos (+1,04%).

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Farer Hacienda mayo remate

Por el contrario, las principales bajas se observaron en las vacas con cría que retrocedieron un 6,32%, mientras que los toros cayeron 5,70%, las vacas un 5,23% y las vacas conserva un 4,56%. En tanto, los novillitos registraron una disminución del 2,70%, las terneras de 150 a 180 kilos del 2,01% y los terneros de 150 a 180 kilos del 1,06%.

Desde FARER señalaron que el mercado continúa mostrando una importante firmeza en la comercialización, aunque con ajustes puntuales que responden tanto a cuestiones estacionales como a la dinámica propia de la oferta y la demanda. En ese contexto, siguen reflejando un mercado activo y con valores que, más allá de las leves correcciones observadas en las últimas semanas, mantienen niveles históricamente elevados para gran parte de las categorías.

Farer Hacienda mayo remate 1

El relevamiento mensual elaborado por FARER se confecciona a partir de los resultados de los remates feria realizados en las sociedades rurales de Entre Ríos, constituyéndose en una herramienta de referencia para productores, consignatarios y operadores del sector ganadero provincial.

Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Nogoyá, Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.

Los precios promedios que se desprenden de los remates en la provincia de Entre Ríos durante mayo

Farer Hacienda mayo

Farer hacienda mayo
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