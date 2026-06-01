El villurquicense Leonardo Morales sufrió un robo. Entre los efectos le sustrajeron ropa, dólares y la medalla de campeón con Belgrano.

El villurquicense Leonardo Morales sufrió un robo. Entre los efectos le sustrajeron ropa, dólares y la medalla de campeón con Belgrano.

Leonardo Morales , el futbolista oriundo de Villa Urquiza que fue una de las figuras que tuvo Belgrano en la final del Torneo Apertura, sufrió un robo en su domicilio por la tarde de este domingo.

El futbolista no se encontraba en la vivienda ubicada en barrio La Carolina, en la zona norte de Córdoba y según fuentes policiales, sujetos no reconocidos forzaron los pestillos de una puerta corrediza y sustrajeron llaves, mochila con ropa de entrenamiento, dinero y la medalla de campeón que obtuvo la semana pasada.

El robo fue denunciado alrededor de las 19.10 de este domingo, momento en el que el jugador retornó a su residencia situada en la calle Punta del Este al 8500, específicamente en el Departamento 06. Al ingresar al inmueble, Morales se encontró con los signos evidentes de un robo: autores hasta ahora ignorados habían logrado entrar a la vivienda tras violentar los sistemas de cierre de una abertura que conecta con el exterior.

Leonardo Morales Belgrano Córdoba Le robaron la medalla de campeón al defensor de Belgrano Leonardo Morales

Según el reporte oficial de las fuerzas de seguridad que se entrevistaron con el damnificado, los delincuentes actuaron con precisión. Lograron entrar a la propiedad tras forcejear los pestillos de una puerta corrediza que da hacia el patio del domicilio.

Una vez dentro, revisaron las diferentes dependencias en busca de objetos de valor, aprovechando que el futbolista se había ausentado desde las seis de la mañana.

El botín sustraído por los delincuentes incluye elementos de diversa índole, aunque el de mayor peso emocional para el deportista es una medalla del Torneo Apertura de la Primera División del Fútbol Argentino. Este tipo de reconocimientos son piezas únicas e irremplazables para los protagonistas, ya que simbolizan el máximo logro deportivo alcanzado en la elite del fútbol nacional.

Además de la presea, los ladrones se llevaron: un manojo de llaves de la propiedad, una suma no especificada de dinero en dólares, una mochila que contenía ropa de concentración oficial del club.

Falta de medidas de seguridad

Uno de los puntos críticos que resalta el informe policial es la vulnerabilidad de la propiedad en términos de vigilancia tecnológica. Se constató que el domicilio de Morales no contaba con cámaras de seguridad ni sistemas de alarmas operativos al momento del robo. Esta ausencia de registros fílmicos representa un desafío adicional para las autoridades, ya que no existen imágenes inmediatas que permitan identificar a los sujetos o el vehículo en el que se movilizaban.

Valor simbólico

Actualmente, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba se encuentra trabajando intensamente en el caso. El objetivo primordial, además de la identificación de los sospechosos, es la recuperación de los objetos robados, especialmente la medalla de campeón, cuyo valor simbólico para la carrera de Morales es incalculable. El hecho vuelve a poner bajo la lupa la situación de inseguridad en los barrios de la zona norte de la capital cordobesa, indica La Voz.