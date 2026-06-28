El club Estudiantes vuelve al río Paraná con el canotaje

El Club Atlético Estudiantes presentó oficialmente el regreso del canotaje con la compra de 10 embarcaciones y la creación de una escuela.

El Club Atlético Estudiantes continúa fortaleciendo su histórica identidad deportiva y sumó un nuevo capítulo a su rica trayectoria institucional. Tras un trabajo silencioso pero sostenido, la entidad Albinegra concretó el regreso oficial del canotaje, una disciplina profundamente ligada a su historia y a la relación del club con el río Paraná. Con la adquisición de 10 embarcaciones y la creación de una Escuela de Canotaje, el CAE vuelve a apostar por una actividad que supo darle grandes satisfacciones deportivas y que marcó generaciones de atletas vinculados al río. El objetivo está claro: formar deportistas, recuperar la identidad náutica y competir a nivel local y provincial.

La presentación oficial se llevó a cabo ayer por la mañana en la playa del club, en un acto que reunió a dirigentes, autoridades municipales, referentes de la disciplina y socios de la institución. Participaron Carla Zapata y Sebastián Stechina, impulsores del proyecto; el instructor Eduardo Pala Suárez; Lisandro Rodríguez Signes, integrante de la comisión directiva; el presidente del club, Emilio Fouces; y el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli.

La jornada estuvo marcada por un fuerte componente emotivo, ya que el regreso del canotaje representa mucho más que la incorporación de una disciplina: simboliza una reconexión del club con el río y con una parte fundamental de la identidad paranaense.

Carla Zapata, una de las principales impulsoras del proyecto, destacó el valor colectivo de este logro y remarcó que la iniciativa nació como una necesidad compartida entre dirigentes, socios y amantes del deporte.

“Este sueño no fue únicamente nuestro. Tuvimos la suerte de encontrar respaldo en la comisión directiva, en los socios y en toda la familia del club. Antes de presentar el proyecto hablamos con muchas personas y había una palabra que aparecía constantemente: deuda”, expresó.

Zapata explicó que esa “deuda” no estaba vinculada solamente con la falta de la disciplina dentro del club, sino con algo más profundo: la necesidad de volver a mirar al río como parte esencial de la identidad de Paraná.

“Lo que nos faltaba no era solamente el deporte. Nos faltaba hacer que el río Paraná formara parte de nuestra identidad como paranaenses, como socios y como miembros de esta comunidad”, sostuvo. Además, remarcó que el objetivo del proyecto es recuperar ese vínculo y transformarlo en una herramienta de crecimiento deportivo y social.

“Apuntamos a que, a través de este deporte, el club incorpore esa identidad que nos hace sentir orgullosos de nuestro majestuoso Paraná. Hoy todos juntos estamos escribiendo una nueva página en la historia del club, porque Estudiantes sale al río”, afirmó con emoción.

Por su parte, Juan Arbitelli subrayó el valor histórico del vínculo entre Estudiantes y los deportes náuticos, recordando que la institución ha sido formadora de grandes exponentes del deporte vinculados al río.

“El club Estudiantes ha generado embajadores olímpicos de canotaje, de remo y de distintas disciplinas vinculadas al río en la historia de nuestra ciudad”, señaló.

En su discurso, también hizo referencia al legado de Raúl Uranga, una figura emblemática del deporte paranaense.

“Esta semana se cumplió un aniversario de la partida de Raúl Uranga, un ejemplo de cómo el club Estudiantes y el deporte de Paraná pueden llegar a cualquier rincón del mundo”, recordó.

Arbitelli también destacó que, tras años de distanciamiento, Paraná está reconstruyendo su relación con el río.

“Hubo un tiempo en que le dimos la espalda al río Paraná. Hoy estamos volviendo. Si uno recorre la costanera, ve botes, canoas, tablas de SUP. Hay una nueva hermandad con el río que está creciendo, y sin dudas Estudiantes va a ayudar a que eso se expanda”, remarcó.

El presidente del club, Emilio Fouces, celebró el retorno del canotaje como una decisión estratégica y emocional para la institución, especialmente en el marco de los 121 años del club.

“Estamos transitando los 121 años de la fundación de nuestro club, y el canotaje es una de las disciplinas más nobles de nuestra historia”, afirmó.

Fouces explicó que la propuesta encontró una rápida aceptación dentro de la dirigencia porque se entendió inmediatamente su valor deportivo y simbólico.

La idea tuvo una acogida unánime y muy auspiciosa dentro de toda la comisión directiva. Sabíamos que era algo que nuestro socio merecía y que el club necesitaba”, sostuvo.

También resaltó el peso histórico que tiene la disciplina en la memoria institucional del CAE.

“Es una actividad que ha marcado un capítulo importante dentro de la historia deportiva del club, porque hemos tenido deportistas olímpicos en esta disciplina. Eso hace que el canotaje tenga un lugar reservado en el corazón Albinegro”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que el objetivo no será solo participar, sino también competir y consolidarse. “Queremos competir en canotaje como competimos en todas las disciplinas del club. Queremos ser protagonistas, crecer dentro del deporte y aportar al desarrollo de esta actividad. Estoy seguro de que en unos años vamos a empezar a hablar de los campeones de canotaje del club Estudiantes”, concluyó.

La importancia del deporte para Estudiantes

Con este relanzamiento, el Club Atlético Estudiantes no solo recupera una disciplina histórica, sino que también reafirma su compromiso con el deporte, la formación y el vínculo con uno de los mayores símbolos de la región: el río Paraná. El canotaje volvió a casa y Estudiantes, una vez más, mira hacia el río con ambición, orgullo y sentido de pertenencia. Ayer se vieron rostros de emoción por contar con una actividad pendiente.