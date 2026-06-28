La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y este domingo tendrá un cruce cargado de expectativa entre dos selecciones que buscarán seguir haciendo historia. Sudáfrica y Canadá se enfrentarán desde las 16 en el Los Angeles Stadium por los 16avos de final del Mundial, en un partido que promete intensidad, tensión y mucho en juego.
Sudáfrica y Canadá arrancan los 16avos del Mundial 2026
Desde las 16 de este domingo, Sudáfrica y Canadá abren la serie. El partido se juega en Los Angeles Stadium.
Ambos equipos llegaron a esta instancia tras finalizar en la segunda posición de sus respectivos grupos y ahora afrontan un duelo de eliminación directa en el que solo uno seguirá en carrera rumbo a octavos de final. El ganador de este compromiso tendrá además un desafío de enorme magnitud en la siguiente ronda, donde deberá medirse con el vencedor del choque entre Países Bajos y Marruecos.
Sudáfrica aparece como una de las grandes sorpresas del certamen. El conjunto africano tuvo un comienzo complicado en el Grupo A con una derrota por 2-0 frente a México, en un encuentro en el que mostró muchas dificultades y dejó dudas respecto a sus posibilidades de avanzar.
Sin embargo, el equipo dirigido por Hugo Broos logró recomponerse y cambió por completo su imagen en las jornadas siguientes. En la segunda fecha rescató un valioso empate 1-1 frente a República Checa gracias a un penal convertido por Teboho Mokoena en los minutos finales.
Ya en el cierre de la fase de grupos, Sudáfrica dio el golpe al derrotar 1-0 a Corea del Sur con un gol de Thapelo Maseko. Ese triunfo le permitió sellar la clasificación como escolta y meterse entre los 32 mejores del torneo.
El conjunto africano llega con la confianza en alza y con la ilusión intacta de seguir sorprendiendo. Su fortaleza defensiva y su capacidad para competir en partidos cerrados se perfilan como sus principales armas para intentar avanzar.
Del otro lado estará Canadá, una selección que sigue consolidando su crecimiento internacional y que, además, cuenta con el impulso de ser uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo. Aunque disputó toda la fase de grupos en territorio canadiense, ahora deberá trasladarse a Estados Unidos para continuar su camino.
El equipo dirigido por Jesse Marsch debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en un partido exigente, pero mostró todo su potencial en la segunda jornada.
Allí, Canadá fue demoledor y goleó 6-0 a Qatar en una de las actuaciones más contundentes de la fase inicial. Ese resultado lo posicionó como uno de los equipos más peligrosos de su zona y le aseguró un lugar en la fase eliminatoria.
No obstante, en la última fecha sufrió un duro revés al caer 2-1 frente a Suiza. Esa derrota le impidió finalizar en el primer puesto del Grupo B, una situación que podría complicar su recorrido en el cuadro final.
Pese a ello, Canadá llega con argumentos sólidos para ilusionarse. Cuenta con futbolistas desequilibrantes en ataque y una generación que ha elevado notablemente el nivel competitivo del seleccionado.
Entre sus principales figuras aparecen Jonathan David, referencia ofensiva y goleador del equipo; Cyle Larin, un delantero de gran presencia en el área; y Tajon Buchanan, uno de los jugadores más veloces y explosivos del plantel.
Sudáfrica, por su parte, buscará sostener el orden táctico que le permitió crecer en el torneo y apostará a la velocidad de sus hombres de ataque para lastimar.
Las probables formaciones marcan un duelo muy equilibrado. Sudáfrica saldría con Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; y Thapelo Maseko.
Canadá formaría con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.
Sudáfrica vs. Canadá, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 16.
- TV: DirecTV
- Árbitro: João Pinheiro (POR)
- VAR: Tiago Martins (POR)
- Estadio: Los Angeles Stadium