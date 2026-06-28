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UDA: "Defendamos la Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos"

Desde UDA manifestaron que "es elemental continuar con un diálogo productivo" en relaci{on a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

28 de junio 2026 · 13:34hs
Desde UDA manifestaron que es elemental continuar con un diálogo productivo en relación a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

Desde UDA manifestaron que "es elemental continuar con un diálogo productivo" en relación a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

Desde UDA manifestamos que en el marco del debate que se lleva adelante sobre la reforma de la Caja de Jub. y Pens. de Entre Ríos es elemental continuar con un diálogo productivo que logre encontrar una respuesta para sanear el déficit de la Caja y evitar su desaparición. Para ello se debe:

*Recuperar los fondos adeudados por Nación.

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*Mejorar la recaudación previsional.

*Realizar auditorías y modernización administrativa.

Entre todos debemos construir una solución responsable que preserve los derechos previsionales y resguarde la Caja de Jub. y Pens. de E.R. y el 82% móvil, sin comprometer su futuro.

Comisión Directiva Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Entre Ríos

UDA Caja de Jubilaciones Entre Ríos Reforma previsional
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