Desde UDA manifestamos que en el marco del debate que se lleva adelante sobre la reforma de la Caja de Jub. y Pens. de Entre Ríos es elemental continuar con un diálogo productivo que logre encontrar una respuesta para sanear el déficit de la Caja y evitar su desaparición. Para ello se debe:
UDA: "Defendamos la Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos"
Desde UDA manifestaron que "es elemental continuar con un diálogo productivo" en relaci{on a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos
28 de junio 2026 · 13:34hs
*Recuperar los fondos adeudados por Nación.
*Mejorar la recaudación previsional.
*Realizar auditorías y modernización administrativa.
Entre todos debemos construir una solución responsable que preserve los derechos previsionales y resguarde la Caja de Jub. y Pens. de E.R. y el 82% móvil, sin comprometer su futuro.
Comisión Directiva Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Entre Ríos