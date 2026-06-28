UDA: "Defendamos la Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos"

Desde UDA manifestaron que "es elemental continuar con un diálogo productivo" en relaci{on a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

Desde UDA manifestaron que "es elemental continuar con un diálogo productivo" en relación a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

Desde UDA manifestamos que en el marco del debate que se lleva adelante sobre la reforma de la Caja de Jub. y Pens. de Entre Ríos es elemental continuar con un diálogo productivo que logre encontrar una respuesta para sanear el déficit de la Caja y evitar su desaparición. Para ello se debe: