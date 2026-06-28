Impulsan la capacitación del personal de Obras Sanitarias

Habrá una enseñanza destinada al personal de Obras Sanitarias, enfocada en la operación, y mantenimiento de la Planta Potabilizadora y en electrofusión.

La ciudad de Paraná dará un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema de agua potable con el inicio de una importante capacitación destinada al personal de Obras Sanitarias. La actividad comenzará este lunes desde las 8.30 en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante, ubicado en calle Corrientes 94.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná en conjunto con el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Sposer), que encabeza Ramón Ortíz y la Federación Nacional de Obras Sanitarias (Fentos), busca profundizar conocimientos técnicos vinculados a la operación, control y mantenimiento de la Planta Potabilizadora de la ciudad, además de incorporar herramientas específicas en electrofusión.

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La iniciativa se enmarca en el Plan de Fortalecimiento del Talento Humano – Edición 2026, una estrategia que apunta a consolidar la formación permanente del personal municipal, promoviendo mejoras continuas en áreas esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.

Palabra autorizada en Obras Sanitarias

Desde el área de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental remarcaron que esta capacitación surge a partir de un diagnóstico interno sobre las fortalezas y debilidades detectadas en las áreas encargadas de la potabilización y distribución del agua en la capital entrerriana. En ese sentido, la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, destacó a UNO la importancia de continuar fortaleciendo al personal municipal mediante instancias de formación específicas.

“Desde que asumimos encontramos fortalezas y debilidades en las reparticiones que tenemos a cargo. En el caso de Obras Sanitarias identificamos dos grandes grupos humanos que sostienen un servicio esencial para la ciudad. Por un lado, están las cuadrillas que trabajan en el territorio urbano y, por otro, el personal encargado de la distribución y gestión masiva del agua, incluyendo centros distribuidores y plantas potabilizadoras”, explicó.

Collante subrayó que el curso estará especialmente enfocado en el personal que cumple tareas dentro de la planta potabilizadora, donde el manejo técnico y la toma de decisiones en tiempo real son fundamentales para el funcionamiento eficiente del sistema.

Según explicó, la capacitación abordará conceptos básicos y avanzados sobre administración de variables clave en la operación diaria, con el objetivo de optimizar resultados en la gestión del volumen de agua, las presiones de funcionamiento y la reducción progresiva de pérdidas en la red.

“Buscamos mejorar la administración de volúmenes, optimizar presiones y reducir pérdidas. Todo esto impacta directamente en la calidad del servicio que reciben los vecinos”, señaló.

Además, puso en valor la tarea cotidiana del personal operativo, resaltando el esfuerzo que implica garantizar un servicio esencial durante todo el año, sin interrupciones.

“Este grupo humano tiene una dinámica muy particular porque trabaja con turnos rotativos: mañana, tarde y noche. Son quienes, en Navidad, Año Nuevo y todos los días del año, se aseguran de que la ciudad tenga agua correctamente administrada. Por eso, es fundamental que cuenten con capacitación permanente y actualización en nuevas tecnologías y protocolos”, sostuvo.

La funcionaria destacó también que este será el primero de varios cursos previstos para el año, dentro de un programa integral que contempla distintas áreas estratégicas de Obras Sanitarias.

Tras esta primera instancia, se avanzará con nuevas capacitaciones orientadas al diseño, mantenimiento de redes y gestión técnica de mallas de distribución. Posteriormente, se sumarán espacios de formación vinculados a proyectos específicos junto a instituciones académicas como la Universidad Tecnológica Nacional.

Asimismo, el plan contempla una etapa enfocada en higiene y seguridad laboral, especialmente dirigida al trabajo de las cuadrillas que desarrollan tareas en el ámbito urbano.

La funcionaria Collante remarcó que todo forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema sanitario de la ciudad.

“La principal fortaleza de Obras Sanitarias es la capacidad de sostener permanentemente el sistema con recurso humano municipal y con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías. La debilidad que detectamos es la necesidad de sistematizar las capacitaciones y actualizaciones. En eso estamos trabajando”, concluyó.

Con esta propuesta, el sindicato local reafirma su apuesta por la profesionalización del personal y la mejora continua de un servicio fundamental para la calidad de vida de toda la comunidad.