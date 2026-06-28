San Benito: sujeto fue detenido por violencia de género Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito 28 de junio 2026 · 12:21hs

Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Parera y Capital Federal, en la localidad de San Benito, en un hecho de violencia de género.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre.

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

El personal policial procedió a la demora del sujeto. La situación fue informada al fiscal en turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.