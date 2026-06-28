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San Benito: sujeto fue detenido por violencia de género

Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito

28 de junio 2026 · 12:21hs
Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja

Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Parera y Capital Federal, en la localidad de San Benito, en un hecho de violencia de género.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre.

La Justicia Federal confirmó el procesamiento y embargo de los principales acusados de integrar una red de contrabando de neumáticos desde Paraguay.Imagen ilustrativa.

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

El hecho ocurrió en calle Urquiza, en Diamante, en un control. El motociclista desobedeció indicaciones policilaes y daló una moto patrulla. Fue detenido

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

El personal policial procedió a la demora del sujeto. La situación fue informada al fiscal en turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

San Benito Violencia de género Mujer
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