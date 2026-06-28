En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Parera y Capital Federal, en la localidad de San Benito, en un hecho de violencia de género.
San Benito: sujeto fue detenido por violencia de género
Una mujer manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre. Ocurrió en San Benito
28 de junio 2026 · 12:21hs
Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, durante la cual fue agredida física y verbalmente por el hombre.
El personal policial procedió a la demora del sujeto. La situación fue informada al fiscal en turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.