Ante el cierre por tiempo indeterminado y el atraso salarial en la planta La China que la empresa Granja Tres Arroyos tiene en Concepción del Uruguay, la conducción del Confederación General del Trabajo (CGT) decidido tomar un rol protagónico en el conflicto que afecta a más de 900 trabajadores.
CGT se involucra en el conflicto de Granja Tres Arroyos
La CGT nacional interviene en el conflicto de Tres Arroyos para garantizar 900 puestos de trabajo.Plantea ampliar el debate para encontrar al solución
Este martes los trabajadores llevaron se movilizaron en la rotonda del Monumento al General Justo José de Urquiza. Allí empleados y representantes sindicales volvieron a exigir respuestas ante la delicada situación que afecta a cientos de familias.
Crearán mesa sectorial
Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, anunció la creación de una mesa sectorial amplia para abordar el "lockout patronal" y la falta de pago de haberes.
El triunviro anticipó que la reunión de llevará a cabo en los próximos días en la sede de calle Azopardo, CABA con el objetivo de reunir a los representantes de los trabajadores, directivos de la empresa, intendentes y legisladores para encontrar una salida que garantice la continuidad de las fuentes de trabajo.
Según el dirigente, la situación requiere una intervención inmediata: "Apremia el tiempo, no nos podemos relajar", dijo a Babeldigital.
Contexto del conflicto
La crisis se profundizó luego de que la empresa decidiera el cierre de sus actividades por "tiempo indeterminado" y tras conocerse el considerable atraso en el pago de salarios de su personal.
La gravedad del panorama se refleja en las propuestas previas de la firma, que incluían postergar la normalización de actividades hasta el año 2027 y cancelar las deudas salariales mediante el uso de "tickets canasta".
Apoyo político y gremial
Previo al anuncio de la intervención nacional, se llevó a cabo un encuentro en Concepción del Uruguay donde participaron el intendente local, José Eduardo Lauritto, y legisladores nacionales y provinciales como Guillermo Michel, Adán Bahl y Martín Oliva.
También formaron parte de estas gestiones los titulares de los gremios de Alimentación, de la Carne y Uatre, quienes buscan una respuesta coordinada ante la parálisis de la planta.