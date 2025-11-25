Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

El cierre de la Planta Becar de Granja Tres Arroyos deriva empleados a La China, en Concepción del Uruguay, y deriva en retiros voluntarios acordados allí.

25 de noviembre 2025 · 13:11hs
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

El Secretario General del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, confirmó que la Planta Becar, de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, dejará de operar a partir del lunes. Los trabajadores serán trasladados a la Planta La China, mientras que otros empleados optaron por el retiro voluntario.

Vereda explicó que "este lunes 1° de diciembre los trabajadores pasarán a la planta La China, donde van a conformar doble turno", y agregó que "en principio la planta Becar se cerraría, dejaría de cumplir funciones".

El automovilismo entrerriano define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas.

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

LEER MÁS: Preocupación por el cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Trabajadores de la Planta Beccar enfrentan traslado y retiros voluntarios

Planta sub productos Becar (1).jpeg

"Eso es lo concreto y en lo que se está trabajando hoy, en diálogo con la empresa, el sindicato y los trabajadores", aseguró el dirigente sindical.

Además, aclaró que las plantas Pienso y Molino continuarán operando con normalidad en su ubicación actual.

Por último, Vereda destacó que "hubo retiros voluntarios, varias personas han hecho el acuerdo y se han ido".

Concepción del Uruguay Planta Becar Entre Ríos Granja Tres Arroyos
Noticias relacionadas
detienen a una mujer y secuestran cocaina en una caja registradora en concepcion del uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle.

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en concepcion del uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Ultimo Momento
Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

La provincia
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Dejanos tu comentario