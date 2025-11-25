El cierre de la Planta Becar de Granja Tres Arroyos deriva empleados a La China, en Concepción del Uruguay, y deriva en retiros voluntarios acordados allí.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

El Secretario General del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, confirmó que la Planta Becar, de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, dejará de operar a partir del lunes . Los trabajadores serán trasladados a la Planta La China, mientras que otros empleados optaron por el retiro voluntario.

Vereda explicó que "este lunes 1° de diciembre los trabajadores pasarán a la planta La China, donde van a conformar doble turno" , y agregó que "en principio la planta Becar se cerraría, dejaría de cumplir funciones" .

"Eso es lo concreto y en lo que se está trabajando hoy, en diálogo con la empresa, el sindicato y los trabajadores", aseguró el dirigente sindical.

Además, aclaró que las plantas Pienso y Molino continuarán operando con normalidad en su ubicación actual.

Por último, Vereda destacó que "hubo retiros voluntarios, varias personas han hecho el acuerdo y se han ido".