El Secretario General del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, confirmó que la Planta Becar, de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, dejará de operar a partir del lunes. Los trabajadores serán trasladados a la Planta La China, mientras que otros empleados optaron por el retiro voluntario.
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar
El cierre de la Planta Becar de Granja Tres Arroyos deriva empleados a La China, en Concepción del Uruguay, y deriva en retiros voluntarios acordados allí.
25 de noviembre 2025 · 13:11hs
Vereda explicó que "este lunes 1° de diciembre los trabajadores pasarán a la planta La China, donde van a conformar doble turno", y agregó que "en principio la planta Becar se cerraría, dejaría de cumplir funciones".
Trabajadores de la Planta Beccar enfrentan traslado y retiros voluntarios
"Eso es lo concreto y en lo que se está trabajando hoy, en diálogo con la empresa, el sindicato y los trabajadores", aseguró el dirigente sindical.
Además, aclaró que las plantas Pienso y Molino continuarán operando con normalidad en su ubicación actual.
Por último, Vereda destacó que "hubo retiros voluntarios, varias personas han hecho el acuerdo y se han ido".