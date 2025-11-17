Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Poco más de un mes después del último fuerte temporal , el domingo volvió a comenzar con intensas ráfagas de viento y lluvia que provocaron nuevos daños e inconvenientes tanto en la ciudad como en la periferia. Concepción del Uruguay fue una de las localidades afectadas por el fenómeno que atravesó la provincia durante la madrugada.

Desde las primeras horas de la mañana, personal municipal y de distintas cooperativas trabajó para atender los reclamos de los vecinos.

Trabajos municipales

El temporal ocasionó la caída de árboles, postes derribados, cortes en el suministro eléctrico y algunas calles anegadas. Las tareas más urgentes se centraron en despejar calles y viviendas que habían quedado con accesos bloqueados por ramas. Para ello, intervino la cuadrilla de Arbolado junto con la grúa de Electrotecnia para los trabajos en altura.

Desde temprano, equipos de emergencia municipales realizaron un relevamiento de los daños en los distintos barrios afectados. Las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas actuaron de manera coordinada con Bomberos Voluntarios, Enersa y las fuerzas de seguridad para resolver las situaciones más complejas, en especial la remoción de ramas en la vía pública y la detección de postes o cableado en riesgo.

Consecuencias

Los incidentes más recurrentes fueron la caída de árboles, ramas y postes. Los casos más severos se registraron en calle 8 de Junio, entre Antártida Argentina y Seguí, donde un jacarandá de gran porte cayó sobre un vehículo estacionado, provocando daños y arrastrando cableado aéreo y tres postes de Cablevisión. El otro siniestro grave ocurrió en Caseros 4096, entre avenida La Paz y Chajarí —frente a La Sibila—, donde un árbol de importantes dimensiones cayó sobre una vivienda y dañó dos vehículos en su interior. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

También se reportaron árboles, ramas y postes caídos en Sarmiento 1946; 25 de Mayo casi Teniente Ibáñez; Escuela de Ingenieros y Alberdi; Jordana entre Cochabamba y Alejo Peyret; Despertar del Obrero y Lisandro de la Torre; Juan Perón entre V. Echeverry y Calderón; Díaz Vélez y 13 del Norte; y en Sarmiento 1416, entre otros. Además, se despejó una gran cantidad de ramas en Juan Perón, desde 25 de Agosto hacia el sur, a lo largo de varias cuadras y en diversos sectores de la ciudad. En el semáforo de Despertar del Obrero y Bruno también se debieron realizar tareas de apuntalamiento debido a daños causados por el viento.

Hacia la tarde, las cuadrillas especiales concluían los trabajos de remoción de árboles y ramas, y la limpieza de desagües. Personal de Electrotecnia, en conjunto con Enersa, avanzó en la reposición del servicio eléctrico en las zonas más afectadas, lo que requirió una coordinación constante.

El Municipio recordó a la comunidad la importancia de no acercarse a cables caídos ni transitar por áreas anegadas, debido al riesgo de nuevos desprendimientos o descargas eléctricas. Asimismo, aclaró que los postes de madera no corresponden a servicios municipales, aunque el equipo de Electrotecnia colaboró con Enersa para atender las emergencias.