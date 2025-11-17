Uno Entre Rios | La Provincia | Temporal

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Nuevo temporal afectó a la ciudad de Concepción del Uruguay. El equipo municipal libera calles y viviendas afectadas.

17 de noviembre 2025 · 09:40hs
Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Poco más de un mes después del último fuerte temporal, el domingo volvió a comenzar con intensas ráfagas de viento y lluvia que provocaron nuevos daños e inconvenientes tanto en la ciudad como en la periferia. Concepción del Uruguay fue una de las localidades afectadas por el fenómeno que atravesó la provincia durante la madrugada.

Desde las primeras horas de la mañana, personal municipal y de distintas cooperativas trabajó para atender los reclamos de los vecinos.

Continúan trabajando para reponer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal

Continúan trabajando para reponer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal

la municipalidad de parana asistio a 60 familias por el temporal

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Trabajos municipales

El temporal ocasionó la caída de árboles, postes derribados, cortes en el suministro eléctrico y algunas calles anegadas. Las tareas más urgentes se centraron en despejar calles y viviendas que habían quedado con accesos bloqueados por ramas. Para ello, intervino la cuadrilla de Arbolado junto con la grúa de Electrotecnia para los trabajos en altura.

Desde temprano, equipos de emergencia municipales realizaron un relevamiento de los daños en los distintos barrios afectados. Las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas actuaron de manera coordinada con Bomberos Voluntarios, Enersa y las fuerzas de seguridad para resolver las situaciones más complejas, en especial la remoción de ramas en la vía pública y la detección de postes o cableado en riesgo.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Consecuencias

Los incidentes más recurrentes fueron la caída de árboles, ramas y postes. Los casos más severos se registraron en calle 8 de Junio, entre Antártida Argentina y Seguí, donde un jacarandá de gran porte cayó sobre un vehículo estacionado, provocando daños y arrastrando cableado aéreo y tres postes de Cablevisión. El otro siniestro grave ocurrió en Caseros 4096, entre avenida La Paz y Chajarí —frente a La Sibila—, donde un árbol de importantes dimensiones cayó sobre una vivienda y dañó dos vehículos en su interior. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

También se reportaron árboles, ramas y postes caídos en Sarmiento 1946; 25 de Mayo casi Teniente Ibáñez; Escuela de Ingenieros y Alberdi; Jordana entre Cochabamba y Alejo Peyret; Despertar del Obrero y Lisandro de la Torre; Juan Perón entre V. Echeverry y Calderón; Díaz Vélez y 13 del Norte; y en Sarmiento 1416, entre otros. Además, se despejó una gran cantidad de ramas en Juan Perón, desde 25 de Agosto hacia el sur, a lo largo de varias cuadras y en diversos sectores de la ciudad. En el semáforo de Despertar del Obrero y Bruno también se debieron realizar tareas de apuntalamiento debido a daños causados por el viento.

Hacia la tarde, las cuadrillas especiales concluían los trabajos de remoción de árboles y ramas, y la limpieza de desagües. Personal de Electrotecnia, en conjunto con Enersa, avanzó en la reposición del servicio eléctrico en las zonas más afectadas, lo que requirió una coordinación constante.

El Municipio recordó a la comunidad la importancia de no acercarse a cables caídos ni transitar por áreas anegadas, debido al riesgo de nuevos desprendimientos o descargas eléctricas. Asimismo, aclaró que los postes de madera no corresponden a servicios municipales, aunque el equipo de Electrotecnia colaboró con Enersa para atender las emergencias.

Temporal Concepción del Uruguay consecuencias
Noticias relacionadas
parana: autos varados, arboles caidos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

se reprogramo la fiesta de disfraces tras el fuerte temporal que afecto a san nicolas

Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

la uner y el impulso por una soberania alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

confirman la suspension de la matricula del medico guillermo riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Ver comentarios

Lo último

El cáncer de pulmón podría aumentar casi un 80% para 2050

El cáncer de pulmón podría aumentar casi un 80% para 2050

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Ultimo Momento
El cáncer de pulmón podría aumentar casi un 80% para 2050

El cáncer de pulmón podría aumentar casi un 80% para 2050

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

El Estado Hood Robin y la farsa de Javier Milei

El Estado Hood Robin y la farsa de Javier Milei

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Policiales
Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Ovación
Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner

Urquiza, Regatas y Santa Rosa clasificaron a la Liga Federal

Urquiza, Regatas y Santa Rosa clasificaron a la Liga Federal

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

La provincia
La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Avanzan las obras de repavimentación en la zona oeste de Paraná

Avanzan las obras de repavimentación en la zona oeste de Paraná

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario