25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Entre enero y octubre de 2025 se registraron en Entre Ríos 10.868 expedientes por violencia de género, con violencia ejercida sobre todo en el ámbito doméstico.

25 de noviembre 2025 · 10:01hs
25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes.

El relevamiento indica que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años. En la provincia, se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

El rostro de la violencia

El estudio muestra que la violencia psicológica es la forma más frecuente, representando el 57% de los casos. Le siguen:

Violencia física: 28%,

Económica patrimonial: 7%,

Sexual: 5%,

Simbólica o política: 3%.

Desde la OVG se advirtió que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia a la vez”, lo que complejiza los abordajes y las medidas de protección.

El hogar, el ámbito más inseguro

El lugar donde con mayor frecuencia ocurre la violencia sigue siendo el ámbito doméstico, con un 79% de los registros. El 15% se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y un 3% corresponde a hechos de violencia digital o telemática. “El hogar sigue siendo un lugar inseguro para muchas mujeres”.

Agresores mayormente conocidos por las víctimas

66% de los agresores son varones que fueron pareja o ex pareja de la víctima.

El 97% de los agresores registrados son hombres.

“La mayoría de las violencias contra mujeres proviene de vínculos afectivos previos”.

Denuncias y revinculaciones

El informe revela que el 85,5% de las denuncias son realizadas por las propias víctimas, aunque un 84,5% de los expedientes ingresan por vía policial.

En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses, y 1 de cada 2,3 corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor. “Más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias”.

Producción de datos para fortalecer políticas públicas

El informe se elaboró a partir de la información que diariamente ingresan los organismos del Poder Judicial al sistema REJUCAV, lo que permite dimensionar la problemática y fortalecer las políticas de prevención y protección.

La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse ante la policía, en las unidades judiciales o telefónicamente a través del 144, disponible las 24 horas o en forma online en la página de la Justicia.

Entre Ríos Violencia mujeres
