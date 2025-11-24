San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto Una menor de 15 años perdió la vida en un accidente fatal en San José ocurrido en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes 24 de noviembre 2025 · 10:41hs

Un accidente fatal en San José ocurrido el domingo por la tarde dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes. La gravedad del hecho motivó una inmediata intervención policial, médica y judicial.

accidente San José El accidente involucró a un automóvil Volkswagen Senda de color rojo, conducido por un joven de 19 años que viajaba acompañado por una mujer de 21. Ambos ocupantes, oriundos de Concepción del Uruguay, transitaban por la zona cuando, por causas que se intentan establecer, impactaron contra la bicicleta en la que se desplazaba la menor. La adolescente, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del choque. Personal de emergencia la asistió en el lugar y fue trasladada al nosocomio local, donde se evaluó su delicado estado antes de derivarla de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.

Profundo pesar A pesar de los esfuerzos del equipo profesional, la joven llegó al centro de salud con un cuadro crítico. Los médicos informaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida y que su estado era irreversible. Finalmente, alrededor de las 15:30 horas, se confirmó su fallecimiento, generando un profundo pesar entre quienes intervinieron en el operativo.