Uno Entre Rios | Policiales | San José

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Una menor de 15 años perdió la vida en un accidente fatal en San José ocurrido en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes

24 de noviembre 2025 · 10:41hs
San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Un accidente fatal en San José ocurrido el domingo por la tarde dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes. La gravedad del hecho motivó una inmediata intervención policial, médica y judicial.

accidente San José

El accidente involucró a un automóvil Volkswagen Senda de color rojo, conducido por un joven de 19 años que viajaba acompañado por una mujer de 21. Ambos ocupantes, oriundos de Concepción del Uruguay, transitaban por la zona cuando, por causas que se intentan establecer, impactaron contra la bicicleta en la que se desplazaba la menor.

La adolescente, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del choque. Personal de emergencia la asistió en el lugar y fue trasladada al nosocomio local, donde se evaluó su delicado estado antes de derivarla de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.

san jose: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en paysandu

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Al pisar un bache el camión Fiat Iveco Euro Trakker se desestabilizó y volvó el acoplado cargado con cajones vacíos.

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Profundo pesar

A pesar de los esfuerzos del equipo profesional, la joven llegó al centro de salud con un cuadro crítico. Los médicos informaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida y que su estado era irreversible. Finalmente, alrededor de las 15:30 horas, se confirmó su fallecimiento, generando un profundo pesar entre quienes intervinieron en el operativo.

San José adolescente Auto bicicleta
Noticias relacionadas
Paraná: un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

colonia avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

En Feliciano encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia. 

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Un Fiat Palio chocó contra una Chevrolet S10 en Urdinarrain. 

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Ver comentarios

Lo último

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ultimo Momento
Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Estados Unidos y Ucrania redactan borrador de acuerdo de paz

Estados Unidos y Ucrania redactan borrador de acuerdo de paz

Policiales
Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Ovación
Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

La provincia
Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Entre Ríos: clima agradable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: clima agradable con máximas de 28 grados

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Dejanos tu comentario