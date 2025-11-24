Cerca de las 16.45 de este domingo, se produjo el vuelco de un acoplado de un camión en la Autovía ruta nacional N°14 sobre el kilómetro 20, en sentido de Buenos Aires a Entre Ríos.
Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache
Si bien no hubo personas heridas, un carril de la Ruta 14 en sentido a Entre Ríos estuvo cerrado cerca de 5 horas por el vuelco de un acoplado de un camión
Según reportaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas, al pisar un bache el camión Fiat Iveco Euro Trakker conducido por un hombre de 37 años, se desestabilizó y volcó el acoplado cargado con cajones vacíos.
El conductor de 37 años resultó ileso e informó que viajaba desde Escobar a la ciudad de Chajarí.
Además de la dotación de Bomberos intervino un móvil de la Policía Rural de Perdices que reforzaron el balizamiento junto a Gendarmería Ceibas y personal de Seguridad Vial de Gualeguaychú que guio el tránsito junto a una cuadrilla de Vialidad Nacional que realizó el cierre de media calzada hasta tanto que el auxilio privado removió el acoplado pasadas las 19 horas.