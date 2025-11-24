Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 14

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Si bien no hubo personas heridas, un carril de la Ruta 14 en sentido a Entre Ríos estuvo cerrado cerca de 5 horas por el vuelco de un acoplado de un camión

24 de noviembre 2025 · 12:07hs
Al pisar un bache el camión Fiat Iveco Euro Trakker se desestabilizó y volvó el acoplado cargado con cajones vacíos.

Cerca de las 16.45 de este domingo, se produjo el vuelco de un acoplado de un camión en la Autovía ruta nacional N°14 sobre el kilómetro 20, en sentido de Buenos Aires a Entre Ríos.

Según reportaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas, al pisar un bache el camión Fiat Iveco Euro Trakker conducido por un hombre de 37 años, se desestabilizó y volcó el acoplado cargado con cajones vacíos.

El conductor de 37 años resultó ileso e informó que viajaba desde Escobar a la ciudad de Chajarí.

Además de la dotación de Bomberos intervino un móvil de la Policía Rural de Perdices que reforzaron el balizamiento junto a Gendarmería Ceibas y personal de Seguridad Vial de Gualeguaychú que guio el tránsito junto a una cuadrilla de Vialidad Nacional que realizó el cierre de media calzada hasta tanto que el auxilio privado removió el acoplado pasadas las 19 horas.

