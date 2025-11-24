Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes

El siniestro ocurrió entre López Jordán y Circunvalación, cuando Sergio Otero ingresaba con su vehículo a la ciudad e impactó contra un muro

Este lunes, alrededor de las 6.30, un accidente en el Acceso Norte de Paraná dejó como saldo la muerte de Sergio Otero, un hombre de 39 años. El siniestro ocurrió entre López Jordán y Circunvalación, cuando un vehículo que ingresaba a la ciudad impactó contra uno de los muros separadores de carriles.

El auto involucrado fue un Suzuki Fun rojo que viajaba desde Colonia Avellaneda. Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control y colisionó de manera directa con el bloque de cemento, que incluso volcó hacia el carril contrario por la fuerza del impacto. Personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar y trasladaron a la víctima en ambulancia al Hospital San Martín, donde se confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

Fuentes policiales confirmaron luego la identidad del conductor: Sergio Otero, gestor cultural de Paraná, conocido por su trabajo en la organización y difusión de talleres, muestras y actividades vinculadas al arte, la música y la literatura. Su labor en la ciudad apuntaba a abrir espacios de debate y promover distintas manifestaciones culturales.

La División Accidentología Vial trabaja en las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer si hubo factores adicionales que influyeron en la pérdida de control del vehículo. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.