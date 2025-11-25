Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La Municipalidad de Paraná presentó los nuevos recorridos que comenzará a operar el 7 de diciembre bajo la empresa Transporte San José.

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

La Municipalidad de Paraná dio a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano, mientras avanza la cuenta regresiva hacia el debut del renovado sistema de colectivos que comenzará a funcionar el 7 de diciembre, cuando la empresa Transporte San José reemplace a Buses (Mariano Moreno y ERSA) como concesionaria del servicio.

Según informaron desde el municipio, se pondrá en marcha un servicio “renovado, moderno y confiable”, que incluirá la incorporación de más de 70 unidades 0 kilómetro, todas climatizadas, equipadas con rampas para personas con discapacidad, motores de bajo impacto ambiental —con un 20% de unidades a GNC— y sistema GPS.

La prestación estará a cargo de Transporte San José Urbano, una UTE integrada por Transporte San José S.A. y Kenia S.A., adjudicatarias de la licitación que contempló audiencias públicas y encuentros con comisiones vecinales.

Además, los colectivos ofrecerán múltiples medios de pago: SUBE, tarjetas, código QR y billeteras digitales. La app ofrecerá seguimiento de los coches en tiempo real, información de recorridos y horarios.

LOS NUEVOS RECORRIDOS