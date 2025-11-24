Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

El Cervecero derrotó 3 a 1 a Sportivo Urquiza. La V Azulada quedó eliminada en el Regional Amateur. Unión definirá su suerte en la próxima fecha.

Unión de Crespo logró un triunfo vital para sus aspiraciones en el Torneo Regional Amateur. Como visitante el Cervecero derrotó 3 a 1 a Sportivo Urquiza, en un duelo correspondiente a la quinta fecha –penúltima– de la Zona 1 de la Región Litoral Sur. Atlético Neuquén, el otro elenco de este sector, tuvo jornada libre

Lautaro Osuna marcó un hack-trick para el Verde crespense, convirtiendo a los 36 y 40 minutos del primer tiempo, y a los 36 del complemento; mientras que Eric Ramírez, a los 15 minutos de la segunda parte, descontó para la V Azulada.

El escenario de Sportivo Urquiza y Unión de Crespo

Con la derrota el cuadro de La Floresta se despidió del certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que Unión de Crespo dio vuelta rápidamente la página y tendrá la oportunidad de disputar mano a mano la clasificación en la última jornada ante el líder Neuquén, que tuvo fecha libre.

Las posiciones son: Neuquén 7 puntos; Unión de Crespo 6; Sportivo Urquiza 1.

La sexta y última fecha será Unión de Crespo-Neuquén; mientras que Sportivo Urquiza tendrá fecha de descanso.