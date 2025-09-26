Uno Entre Rios | La Provincia | YPF

Preocupación por el cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

El cierre de la planta de distribución de YPF en Concepción del Uruguay afectará a 60 empleos y genera gran preocupación e incertidumbre en el municipio local.

26 de septiembre 2025 · 08:11hs
El concejal Pablo Presas expresó su preocupación en declaraciones a LT11 por la reciente decisión de YPF de cerrar su planta de distribución en Concepción del Uruguay, una medida que impactará de forma directa en 60 puestos de trabajo locales.

Presas manifestó que se enteraron de la noticia esta semana y que la incertidumbre generada por la situación afecta tanto a la comunidad como al municipio.

LEER MÁS: Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

YPF cierra su planta en Concepción del Uruguay y afecta a 60 empleados

"Es una decisión de YPF, que es una empresa manejada a nivel nacional. Nos enteramos esta semana y, aunque aún no hemos tenido tiempo de analizarlo, la preocupación es evidente", afirmó el concejal.

Además, señaló que el intendente José Eduardo Lauritto también comparte la inquietud, dado que la pérdida de estas fuentes laborales constituye un golpe para toda la ciudad.

En paralelo al cierre de la planta, YPF está abriendo una nueva estación de servicio en Concepción del Uruguay, lo que genera un contraste en el panorama.

"Es una de cal y una de arena", comentó Presas, en referencia a la inauguración del nuevo establecimiento ubicado sobre el tránsito de Juan José Bruno, cerca del Monumento a Urquiza.

El concejal subrayó la importancia de mantener la unidad política ante esta situación, más allá de las diferencias partidarias.

"No hay diferencias políticas. Estaremos todos los concejales juntos en esto, tratando de defender lo que es importante para nuestra ciudad", concluyó.

