Lola Montero celebra 20 años con una muestra y un desfile en Oro Verde

La diseñadora de alta costura Lola Montero, celebrará dos décadas de trayectoria con dos propuestas abiertas al público

25 de noviembre 2025 · 14:53hs
La diseñadora de alta costura Lola Montero, referente de la moda entrerriana y radicada en Oro Verde, celebrará dos décadas de trayectoria con dos propuestas abiertas al público que ofrecen diseño, arte e historia.

La agenda comenzará el viernes 5 de diciembre a las 21 con una muestra retrospectiva en el Museo de Oro Verde, donde se podrán recorrer piezas clave de su trabajo, procesos creativos y registros de sus colecciones a lo largo de los años.

La celebración continuará el sábado 6 de diciembre a las 21 con un desfile de alta costura en el Paseo de los Trenes, también en Oro Verde, una puesta pensada para mostrar sus diseños más recientes junto a algunos de los hitos de su carrera.

Ambas actividades tienen entrada libre y abierta para todo público, con el propósito de acercar su obra a la comunidad que acompañó su crecimiento artístico.

