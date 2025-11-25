Uno Entre Rios | La Provincia | Fin de semana

Fin de semana extralargo: Chajarí alcanzó el 100% de ocupación en su complejo termal

El movimiento turístico del fin de semana extralargo superó lo previsto y confirmó a Chajarí como un destino elegido por su tranquilidad y atención.

25 de noviembre 2025 · 13:22hs
Al igual que en el resto de la provincia, Chajarí vivió un fin de semana turístico extralargo excepcional. A mediados de la semana previa ya se anticipaba una reserva del 70% en los hospedajes, un dato alentador que mejoró con el correr de los días. Para el viernes y sábado, la ocupación dentro del predio termal alcanzó el cien por ciento.

"Fue un fin de semana muy bueno para nosotros y para el resto de la provincia", expresó el director municipal de Turismo, Julio Zambón. Además, hizo referencia al informe de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que presentó un análisis favorable sobre el movimiento turístico del período.

Chajarí vivió un fin de semana turístico récord con ocupación plena en el predio termal

Zambón destacó que la mayoría de los visitantes que arribaron a Chajarí provenían de Buenos Aires y alrededores. También llegaron turistas de Córdoba, Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe, quienes eligieron la propuesta termal local.

El funcionario subrayó que Chajarí continúa creciendo como destino y se posiciona entre las primeras opciones, principalmente por la tranquilidad y la calidad de atención que reciben los visitantes.

