Paraná: un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

El vehículo involucrado fue un Suzuki Fun de color rojo, conducido por un hombre oriundo de Paraná. Según indicaron fuentes policiales, el auto viajaba desde Colonia Avellaneda y, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el bloque de cemento que separa los carriles en el Acceso Norte, volcando uno de los bloques hacia el carril contrario. Como consecuencia del fuerte choque y de las lesiones sufridas, el conductor falleció en el lugar. Tras el impacto, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde se confirmó que había ingresado sin signos vitales.