Un accidente ocurrido este lunes alrededor de las 6:30 en el Acceso Norte de Paraná dejó como lamentable saldo una persona de 39 años fallecida. El siniestro tuvo lugar entre López Jordán y Circunvalación, en Acceso Norte cuando un vehículo que ingresaba a Paraná impactó violentamente contra uno de los muros separadores de carriles.
Paraná: un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte
Se confirmó la identidad del conductor fallecido. Se intentan establecer las causas del accidente ocurrido en uno de los accesos a Paraná
24 de noviembre 2025 · 11:21hs
Viajaba desde Colonia Avellaneda
El vehículo involucrado fue un Suzuki Fun de color rojo, conducido por un hombre oriundo de Paraná. Según indicaron fuentes policiales, el auto viajaba desde Colonia Avellaneda y, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el bloque de cemento que separa los carriles en el Acceso Norte, volcando uno de los bloques hacia el carril contrario. Como consecuencia del fuerte choque y de las lesiones sufridas, el conductor falleció en el lugar. Tras el impacto, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde se confirmó que había ingresado sin signos vitales.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. En la escena trabajó personal policial y peritos especializados. La División Accidentología Vial lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer si hubo factores adicionales que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Se confirmó la identidad del conductor fallecido: se trata de Sergio Otero, de 39 años, oriundo de Paraná.