Quique ascendió a la Liga Federal

Quique consiguió el histórico salto de categoría al derrotar a Vélez de Chajarí por el repechaje de la Liga Provincial de Básquet.

25 de noviembre 2025 · 10:59hs
Quique vivió una jornada histórica. El Decano ascendió a la Liga Federal de Básquet 2026 al derrotar en el estadio Guillermo Gaya a Vélez de Chajarí por 61 a 56 en el segundo punto del repechaje de la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores.

Los dirigidos por Luis Chuzo González habían dado el gran golpe al obtener la victoria en condición de visitante el pasado viernes. Este resultado le brindó la oportunidad de pasar la escoba ante su gente. Capitalizó la localía para obtener el anhelado salto de categoría.

Los jugadores de Quique tras la victoria en Chajarí.

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

El festejo de los jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria ante Ciclista, en cancha del Verde. 

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Quien también accedió a la tercera categoría del básquet argentino fue Sportivo San Salvador. El Celeste ascendió al ámbito nacional al derrotar 93 a 87 a Sarmiento de Villaguay, en Ciudad de Encuentros. De esta manera cerró la llave por 2-0.

Por otro lado, Estudiantes de Paraná y Zaninetti de Concepción del Uruguay igualaron sus respectivas series. El CAE piso con firmeza en Colón al derrotar a La Armonía por 83 a 74. Mientras que el elenco de La Histórica derrotó como local a Atlético BH de Gualeguay por un ajustado 85 a 84.

Semifinalistas de la Liga Provincial de Básquet

Urquiza de Santa Elena y Santa Rosa de Chajarí se transformaron en los primeros semifinalistas de la Liga Provincial de Básquet 2025.

El CUSE ingresó entre los cuatro mejores del Torneo Pre-Federal al derrotar en Concordia a Estudiantes por 78 a 68. Por su parte, el Rojo y Verde venció en el estadio Moisés Flesler a Sionista por 65 a 57.

Por otro lado, Peñarol de Rosario del Tala sorprendió a Regatas Uruguay al derrotarlo 91 a 87 en condición de local. De esta manera igualó la llave y le quitó el invicto al Celeste.

Por su parte, Recreativo venció como local a Ferro de San Salvador por 78 a 71.

El tercer punto del repechaje y de la serie de cuartos de final se disputará este miércoles.

