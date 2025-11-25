Uno Entre Rios | Policiales | Federal

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Un joven de 32 años fue brutalmente atacado por un grupo de agresores cerca del Club Ferrocarril de Federal. La policía busca a tres personas.

25 de noviembre 2025 · 09:58hs
Un violento episodio conmocionó a la comunidad de Federal durante las primeras horas del sábado, cuando un joven de 32 años fue atacado brutalmente por un grupo de agresores en las inmediaciones del Club Ferrocarril. El hecho, que aún es materia de investigación, dejó a la víctima gravemente herida y generó preocupación por la creciente violencia en la zona.

Según las primeras informaciones, al menos tres personas habrían participado del violento ataque. De acuerdo a fuentes policiales, algunos testigos señalaron que, por la gravedad de los golpes, el episodio podría haber terminado en una tragedia similar a la del joven Fernando Báez Sosa (también conocido como el crimen de los rugbiers o el crimen de Villa Gesell, ocurrido en enero de 2020), de no haber recibido atención médica a tiempo.

Fuerte traumatismo de cráneo

El hombre sufrió un traumatismo de cráneo y permanece internado en el Hospital Masvernat, en Concordia. Desde la Policía se confirmó que la víctima se encuentra en terapia en estado reservado.

En cuanto a las lesiones, se precisó que sufrió no se detectaron fracturas, pero que los golpes en la cabeza fueron tan fuertes que motivó su traslado urgente a un nosocomio de mayor complejidad.

Por el momento no se registran personas arrestadas, aunque la investigación continúa. Se espera la recuperación del agredido para poder obtener datos precisos sobre lo ocurrido.

