El Hospital Escuela de Salud Mental presenta el ciclo de cine Cronopios

El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná invita a participar de Cronopios, un ciclo de cine que se desarrollará durante tres martes de diciembre, siempre a las 20, en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 880. La actividad es con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.

La primera función será el martes 2 de diciembre con la proyección de Amélie (Francia, 2001). La propuesta surge con el propósito de pensar de qué manera el cine puede vincularse con la salud mental y la salud integral a partir de diferentes miradas y sensibilidades.

El nombre del ciclo toma como referencia a uno de los espacios terapéuticos del hospital. Los cronopios, personajes creados por Julio Cortázar en Historias de cronopios y de famas, se describen como seres creativos, sensibles y desordenados, rasgos que funcionan como eje para la selección de las películas.

La programación incluye tres títulos cuyas protagonistas o protagonistas “cronopianos” permiten aproximarse a ese universo:

2 de diciembre: Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

9 de diciembre: Frances Ha (Noah Baumbach, 2012)

16 de diciembre: Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002)

Cada encuentro comenzará con una breve presentación, donde se compartirá el criterio de programación y un repaso por la filmografía del director, para invitar a una mirada activa sobre la obra. Luego de cada película, se propondrá una puesta en común para recuperar sensaciones, interpretaciones y puntos de vista, entendiendo al arte como un espacio que habilita múltiples lecturas.

Cronopios busca acercar al público a distintas formas del lenguaje audiovisual y promover una experiencia reflexiva de disfrute, análisis y participación.