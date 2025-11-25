Uno Entre Rios | Escenario | Hospital Escuela de Salud Mental

El Hospital Escuela de Salud Mental presenta el ciclo de cine Cronopios

El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná invita a participar de Cronopios, un ciclo de cine que se desarrollará durante tres martes de diciembre en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER)

25 de noviembre 2025 · 15:08hs
El Hospital Escuela de Salud Mental presenta el ciclo de cine Cronopios

El Hospital Escuela de Salud Mental presenta el ciclo de cine Cronopios

El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná invita a participar de Cronopios, un ciclo de cine que se desarrollará durante tres martes de diciembre, siempre a las 20, en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 880. La actividad es con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.

ciclo de cine Cronopios1

El Hospital Escuela de Salud Mental presenta el ciclo de cine Cronopios

La primera función será el martes 2 de diciembre con la proyección de Amélie (Francia, 2001). La propuesta surge con el propósito de pensar de qué manera el cine puede vincularse con la salud mental y la salud integral a partir de diferentes miradas y sensibilidades.

Efector. El Hospital Escuela de Salud Mental, una de las instituciones que funciona como centro de día.

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

pablo agustin llega a santa fe con criado por lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

El nombre del ciclo toma como referencia a uno de los espacios terapéuticos del hospital. Los cronopios, personajes creados por Julio Cortázar en Historias de cronopios y de famas, se describen como seres creativos, sensibles y desordenados, rasgos que funcionan como eje para la selección de las películas.

La programación incluye tres títulos cuyas protagonistas o protagonistas “cronopianos” permiten aproximarse a ese universo:

  • 2 de diciembre: Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

  • 9 de diciembre: Frances Ha (Noah Baumbach, 2012)

  • 16 de diciembre: Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002)

Cada encuentro comenzará con una breve presentación, donde se compartirá el criterio de programación y un repaso por la filmografía del director, para invitar a una mirada activa sobre la obra. Luego de cada película, se propondrá una puesta en común para recuperar sensaciones, interpretaciones y puntos de vista, entendiendo al arte como un espacio que habilita múltiples lecturas.

Cronopios busca acercar al público a distintas formas del lenguaje audiovisual y promover una experiencia reflexiva de disfrute, análisis y participación.

LEER MÁS: La banda Obsession presenta su nuevo material en Paraná

Hospital Escuela de Salud Mental Cronopios ciclo de cine Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos IAAER
Noticias relacionadas
la banda obsession presenta su nuevo material en parana

La banda Obsession presenta su nuevo material en Paraná

proyeccion de amor trava en la vieja usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

confirmaron que sergio otero fue la victima del choque ocurrido este lunes en el acceso norte de parana

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Juanele Comedy

Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

Ver comentarios

Lo último

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

Ultimo Momento
El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

River no cumplió la cláusula de Giuliano Galoppo y su continuidad está en duda

River no cumplió la cláusula de Giuliano Galoppo y su continuidad está en duda

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

La provincia
En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

Fin de semana extralargo: Chajarí alcanzó el 100% de ocupación en su complejo termal

Fin de semana extralargo: Chajarí alcanzó el 100% de ocupación en su complejo termal

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

Dejanos tu comentario