Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Las clases 1,2 y 3 de la Fórmula Entrerriana definirán el Campeonato en Concepción del Uruguay. El domingo, el evento será televisado.

22 de noviembre 2025 · 16:01hs
El automovilismo entrerriano define en Concepción del Uruguay

El automovilismo entrerriano define en Concepción del Uruguay

Con gran llegada de equipos de todas partes de la provincia, el Uruguay, Buenos Aires y Corrientes. Desde este viernes se habilitó la actividad en pista con pruebas libres. Como denominador común; cada clase de Competición Especial (1,2,3, Fórmula Entrerriana de automovilismo) se ve incrementada en número de autos.

Es una posibilidad latente que Clase 1 llegue a una cifra récord de inscriptos en Concepción del Uruguay, superando el ya logrado a mitad de temporada para la definición del Campeonato Río Uruguay Seguros 2025.

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas.

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

detienen a una mujer y secuestran cocaina en una caja registradora en concepcion del uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Clases

Clase 1 - La definición más ajustada del automovilismo entrerriano

Seis sueños y un solo camino posible: Marcos Acosta, Nicolás Barreto, Nicolás Galvarini, Mariano Marozzini, Victorio Herbel y Ricardo Droqui resolverán quien será el campeón de un torneo sumamente peleado, donde a cabo de un año completo ninguno de estos fué capaz de sacar una diferencia por sobre los demás.

LEER MÁS: Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Clase 2 - Con el campeonato definido a manos de Gastón Dubois. La divisional dos ahora crece más e indica por donde irá nuestro automovilismo la próxima temporada. Nuevos pilotos, nuevos desafíos y la muestra cabal de que siguen apareciendo máquinas funcionando en punta.

Clase 3 - A un paso del bi: Con mucha serenidad en declaraciones previas, el colonense Esteban Benitez afronta el último duelo del año.

Con el conjunto que aporta el PCR e Hipólito Roullier más el temple y habilidad conductiva, hoy se afianza en la cima del torneo. Obligado a un resultado contundente y dependiendo un poco de la suerte de Benitez se encuentra Tobías Ronconi, en segunda ubicación peleando con el Fiat del Bona Racing.

Fórmula Entrerriana - Cierre que ilusiona

La categoría de monopostos más potente de la provincia recibe mayor cantidad de pilotos para este coronación para transformarlo en una gran fiesta. A lo ya hablado en los días previos, se suma de último momento Hugo Wertz con el hermoso Dallara de Villa Libertador Gral. San Martín.

En la pelea por el título: El gualeguaychense Román Kroh versus el Villaguayense ya consagrado en la categoría Agustín Ferreyra. Novato contra experimentado, nacional contra importado. Sin certezas del resultado final, la categoría dueña de la mejor sinfonía nos regalara con total seguridad un espectáculo digno.

Entradas: $8000 Mayores generales; $5000 estacionamiento livianos; $3000 menores y jubilados

Presentes de este gran evento también serán la Fórmula 3 Entrerriana y TC 850

El evento será televisado en vivo el día domingo por el canal de aire AET y en Youtube por Competición Especial Entrerriana, más la cobertura de radios y plataformas en vivo. Habra servicio de cantinas en boxes y curva 1.

Concepción del Uruguay Fórmula automovilismo Corrientes
Noticias relacionadas
El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle.

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

Nuevo temporal afectó a Concepción del Uruguay

condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en concepcion del uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Presente. Hoy, el edificio de la Aduana Vieja alberga a la UTN, manteniendo viva su rica historia.

Aduana Vieja de Concepción del Uruguay: símbolo, río y legado

Ver comentarios

Lo último

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Lanús va por la Copa Sudamericana

Lanús va por la Copa Sudamericana

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

La provincia
Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Dejanos tu comentario