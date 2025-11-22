La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Las clases 1,2 y 3 de la Fórmula Entrerriana definirán el Campeonato en Concepción del Uruguay. El domingo, el evento será televisado.

Con gran llegada de equipos de todas partes de la provincia, el Uruguay, Buenos Aires y Corrientes. Desde este viernes se habilitó la actividad en pista con pruebas libres. Como denominador común; cada clase de Competición Especial (1,2,3, Fórmula Entrerriana de automovilismo ) se ve incrementada en número de autos.

Es una posibilidad latente que Clase 1 llegue a una cifra récord de inscriptos en Concepción del Uruguay, superando el ya logrado a mitad de temporada para la definición del Campeonato Río Uruguay Seguros 2025.

Clases

Clase 1 - La definición más ajustada del automovilismo entrerriano

Seis sueños y un solo camino posible: Marcos Acosta, Nicolás Barreto, Nicolás Galvarini, Mariano Marozzini, Victorio Herbel y Ricardo Droqui resolverán quien será el campeón de un torneo sumamente peleado, donde a cabo de un año completo ninguno de estos fué capaz de sacar una diferencia por sobre los demás.

Clase 2 - Con el campeonato definido a manos de Gastón Dubois. La divisional dos ahora crece más e indica por donde irá nuestro automovilismo la próxima temporada. Nuevos pilotos, nuevos desafíos y la muestra cabal de que siguen apareciendo máquinas funcionando en punta.

Clase 3 - A un paso del bi: Con mucha serenidad en declaraciones previas, el colonense Esteban Benitez afronta el último duelo del año.

Con el conjunto que aporta el PCR e Hipólito Roullier más el temple y habilidad conductiva, hoy se afianza en la cima del torneo. Obligado a un resultado contundente y dependiendo un poco de la suerte de Benitez se encuentra Tobías Ronconi, en segunda ubicación peleando con el Fiat del Bona Racing.

Fórmula Entrerriana - Cierre que ilusiona

La categoría de monopostos más potente de la provincia recibe mayor cantidad de pilotos para este coronación para transformarlo en una gran fiesta. A lo ya hablado en los días previos, se suma de último momento Hugo Wertz con el hermoso Dallara de Villa Libertador Gral. San Martín.

En la pelea por el título: El gualeguaychense Román Kroh versus el Villaguayense ya consagrado en la categoría Agustín Ferreyra. Novato contra experimentado, nacional contra importado. Sin certezas del resultado final, la categoría dueña de la mejor sinfonía nos regalara con total seguridad un espectáculo digno.

Entradas: $8000 Mayores generales; $5000 estacionamiento livianos; $3000 menores y jubilados

Presentes de este gran evento también serán la Fórmula 3 Entrerriana y TC 850

El evento será televisado en vivo el día domingo por el canal de aire AET y en Youtube por Competición Especial Entrerriana, más la cobertura de radios y plataformas en vivo. Habra servicio de cantinas en boxes y curva 1.