Racing eliminó a River en el último minuto

Racing, con un gol anotado por Adrián Maravilla Martínez en tiempo extra, venció al MIllonario 3 a 2 por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

24 de noviembre 2025 · 21:37hs
Racing eliminó a River en el último minuto

Racing Club de Avellaneda derrotó a River Plate por 3 a 2 en el estadio Juan Domingo Perón, en una de las series correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. En la próxima instancia enfrentará al ganador de Lanús-Tigre.

Santiago Solari puso en ventaja al local a los 4 minutos del primer tiempo. Pero Ian Subiabre a los 17' y Juanfer Quintero un minuto después marcaron los goles del Millo. Luego Lucas Martínez Quarta marcó en contra y a los 48' Adrián Maravilla Martínez puso el 3-2 para la Academia.

Racing y River vienen de protagonizar un partido caliente en la Copa Argentina.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión, de las cuales cumplió con uno.

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

El desarrollo del partido disputado en el Cilindro de Avellaneda

El arranque mostró a un Racing más decidido y a un River que intentó acomodarse. Y a los 4 minutos llegó el primer golpe del partido: Gabriel Rojas desbordó por izquierda y sacó un centro perfecto para que Solari, ganando en lo alto sobre Lautaro Rivero, conectara un cabezazo que Armani no pudo desviar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1993083482663534977&partner=&hide_thread=false

Promediando los 14, Racing volvió a avisar: Nardoni probó desde media distancia y elevó su remate. En la jugada siguiente, Acuña respondió para River desde la medialuna, pero su disparo también salió alto. A los 25 minutos, el local volvió a sufrir: River exigió dos veces a Facundo Cambeses, que salvó el arco con una doble atajada espectacular.

El local volvió a tener una chance clara a los 43: un gran gesto técnico de Colombo habilitó a Martirena, cuyo centro encontró el cabezazo de Conechny, apenas desviado.

El primer tiempo terminó con otra intervención clave de Armani, que a los 48 minutos voló hacia su derecha para sacar un tiro libre de Almendra con destino de gol. Así, Racing se fue al descanso ganando 1-0 y dejando la sensación de haber sido más profundo.

El complemento comenzó sin modificaciones, pero con River buscando mayor protagonismo.

El momento de River

A los 10 minutos, Gallardo movió el banco con una triple variante: salieron Maxi Salas, Kevin Castaño y Thiago Acosta, mientras que ingresaron Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre. Y el golpe de efecto fue inmediato. A los 17 minutos del complemento, Ian Subiabre, en una de las primeras pelotas que tocó, encontró un rebote en el área y definió con serenidad para empatar el partido y silenciar a Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1993103243879059616&partner=&hide_thread=false

River, revitalizado por los cambios, se adelantó y aprovechó el envión anímico. Apenas dos minutos después, a los 19, Juanfer Quintero culminó la remontada con un remate preciso que dejó sin opciones a Cambeses y selló el 2-1 para el Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993103675213156432&partner=&hide_thread=false

Racing reaccionó y dio vuelta el marcador

Del otro lado, Costas no tardó en responder. Apenas unos minutos después, eligió reemplazar a Almendra y envió a Adrián Fernández, buscando más velocidad por la banda y un cambio de ritmo que pudiera inquietar a la defensa millonaria. Y la modificación surtió efecto enseguida. En la primera pelota que tocó, Fernández encaró con decisión entrando al área y sacó un remate cruzado que parecía no llevar demasiado peligro. Sin embargo, la jugada tomó un rumbo inesperado cuando Martínez Quarta, en su intento por bloquear, terminó desviando la pelota con mala fortuna. Ese toque dejó completamente sin reacción a Armani, que solo pudo mirar cómo el balón se metía contra el segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993106385513681016&partner=&hide_thread=false

Racing aprovechó el impulso y a falta de dos minutos para el cierre del partido llegó al 3 a 2 definitivo para pasar a cuartos de final. Gastón Martirena fue el autor luego de una serie de rebotes y una atajada excepcional de Franco Armani. Los jugadores de River reclamaron offside, pero no fue así y Racing clasificó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993110929173536777&partner=&hide_thread=false

