El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle

Una fuerte tormenta en Concepción del Uruguay arrancó una pileta de fibra de vidrio en el Parque Industrial, que terminó en medio de una calle asfaltada.

17 de noviembre 2025 · 11:18hs
El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle.

El viento fuerte arrancó una pileta de su lugar y la dejó en pleno centro de la calle.

Una fuerte tormenta registrada en la ciudad de Concepción del Uruguay durante la madrugada del domingo causó un episodio inesperado en el Parque Industrial. Una pileta de fibra de vidrio, perteneciente a una fábrica ubicada en el predio, fue arrancada de su lugar por el viento.

La estructura terminó en el medio de una de las calles asfaltadas del complejo. El hecho ocurrió cerca de las primeras horas del día, cuando las ráfagas de viento alcanzaron su mayor intensidad.

La tormenta movió una pileta de su lugar hasta la calzada del Parque Industrial

Según relataron trabajadores y vecinos de la zona, la estructura de la pileta fue levantada por la fuerza del viento y desplazada varios metros hasta quedar atravesada sobre la calzada. Las imágenes enviadas por lectores mostraron claramente cómo la pileta terminó en medio de la calle, sorprendiendo a quienes arribaron al predio por la mañana.

Los primeros en notar la situación fueron los operarios que llegaron temprano a sus puestos de trabajo. Todos coincidieron en que el viento se sintió con gran intensidad en esa área de la ciudad, donde las ráfagas impactaron sobre la estructura liviana de la pileta, que no pudo resistir el embate.

Afortunadamente, el episodio no dejó consecuencias graves. Desde el Parque Industrial se confirmó que no hubo personas heridas ni daños significativos en las instalaciones de la fábrica involucrada. Aunque la pileta fue desplazada, no causó roturas en vehículos ni en otros equipamientos del predio.

Personal del Parque Industrial comenzó rápidamente las tareas de despeje de la calle afectada, asegurando y retirando la estructura para evitar riesgos para la circulación interna. Las autoridades del parque también realizaron una evaluación de posibles daños en otras áreas del predio.

La tormenta, que combinó intensas lluvias con fuertes vientos, dejó además anegamientos parciales y caída de ramas en distintos sectores de la ciudad, aunque no se reportaron incidentes graves.

