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AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

17 de julio 2026 · 12:39hs
Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer
Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocó a paro de 24 horas para el lunes 20 de julio y tampoco, al igual que Agmer, retornará a las aulas tras el receso invernal.

Los sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial considerada “absolutamente insuficiente”, cuestionaron la decisión del Gobierno de dar por finalizada la paritaria y otorgar un aumento por decreto del 3% en julio y otro 4% a pagar en septiembre.

Agmer advirtió que el fracaso de la paritaria y la falta de respuestas del Gobierno ponen en riesgo el normal reinicio de las clases tras el receso invernal.

Agmer advirtió que peligra el reinicio de las clases tras el receso por el conflicto salarial

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“Decimos basta al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en educación”, manifestaron en un comunicado.

LEER MÁS: Agmer convocó a un nuevo paro de 24 horas

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ya había definido convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de julio. La decisión se tomó luego de los debates en el plenario del sindicato ante “la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial”.

La decisión de ambos gremios determina el no inicio de las clases tras el receso invernal.

"Reclamamos salarios dignos y exigimos ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes. Decimos basta al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en educación”, puntualizaron.

clases paro Agmer
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