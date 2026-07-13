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Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Agmer tendrá hoy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles, paro y marcha de la Multisectorial contra la Reforma Previsional

13 de julio 2026 · 09:22hs
Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles

Foto UNO/Delfina Silva

Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles, paro y marcha de la Multisectorial contra la Reforma Previsional 
Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles

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Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles, paro y marcha de la Multisectorial contra la Reforma Previsional 
Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles

Foto UNO/Delfina Silva

Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles, paro y marcha de la Multisectorial contra la Reforma Previsional 

Se inicia una semana de alta conflictividad en la provincia de Entre Ríos con paro, marchas y protestas.

Este lunes 13 de julio está marcada por el plenario virtual convocado por la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), a partir de las 15 para evaluar las medidas a seguir tras el rechazo de dos propuestas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo.

Este lunes comienza con nieblas matinales, cielo algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 3 y los 17 grados, según el pronóstico extendido del SMN

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El Gobierno ofreció inicialmente un aumento del 6% (en dos tramos de 3%), que luego fue modificado a un 3% para julio y un 4% para septiembre, además de elevar el salario mínimo docente a $850.000.

LEER MÁS: Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

Agmer consideró que la oferta "no está a la altura de las circunstancias ni responde a las necesidades económicas de los trabajadores". Este sector es clave, ya que su paritaria suele funcionar como "testigo" para el resto de los trabajadores estatales.

En tanto, el miércoles 15 de julio se concretará un paro total con movilización a Casa de Gobierno convocado por la Multisectorial que agrupa a diversos sindicatos y organizaciones sociales, en rechazo a la Reforma Previsional.

LEER MÁS: Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Se rechaza en forma absoluta el proyecto del ejecutivo para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y el sistema, cuyo tratamiento en el Senado se prevé para estos días. El oficialismo ya avanzó con el dictamen de mayoría en las comisiones de la Legislatura.

Los gremios denuncian que la reforma implica un aumento en la edad jubilatoria, incremento de los aportes, cambios en el cálculo del haber que afectan el 82% móvil y recortes en pensiones por invalidez. Califican la medida como un "plan de saqueo" al bolsillo de activos y jubilados.

Frente sindical unificado

Aunque con matices, otros gremios como la Asociación Trabajadres del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) coinciden en que las propuestas salariales son "insuficientes". Desde ATE se ha reclamado un ofrecimiento "totalmente diferente" que permita recuperar el poder adquisitivo, mientras que UPCN advierte sobre el contexto "sumamente complicado" que atraviesan los empleados públicos en toda la provincia

Por otra parte, este martes 14 comienza el pago del medio aguinaldo para activos y jubilados de la administración pública provincial.

Semana docente Reforma previsional Agmer Multisectorial
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