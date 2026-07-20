Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer Paraná

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

20 de julio 2026 · 12:47hs
Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

Fotos: APF

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

Se cumple este lunes el paro por 24 horas que llevan adelante la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de la Asociación Gremial de Enseñanza Técnica (AMET).

La seccional Paraná de Agmer realizó una volanteada en plaza de Mayo y aseguró que el acatamiento de la medida es cercano al 85% en el departamento Paraná.

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

entre rios: piden transparencia en la contratacion de teknofood para los comedores escolares

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

El secretario general de Agmer Paraná, Manuel Gómez, dio detalles sobre los motivos de la medida de fuerza y precisó el impacto del proceso inflacionario en los haberes docentes durante la primera mitad del año. "Estamos con un paro de 24 horas en toda la provincia y, en el departamento Paraná, realizamos dentro de las acciones una volanteada para visibilizar, acercarnos a la ciudadanía en general y comentar el estado de situación de los trabajadores de la educación en cuanto a lo salarial”, dijo a APF.

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.

Manifestó, además, que el haber docente "no alcanza y no viene teniendo una recuperación frente a la pérdida del poder adquisitivo que se viene sufriendo en lo que va del año". Y agregó: "Calculamos una pérdida salarial de entre el 14% y el 16% del poder adquisitivo en esta primera parte del año".

Respecto de la negociación paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, el dirigente gremial señaló que las propuestas presentadas por las autoridades no cubrieron las expectativas de la organización ni garantizan un esquema de recomposición a corto plazo. sosteniéndolo en toda la provincia, afirmó.

Sobre la falta de un nuevo llamado al diálogo oficial, Gómez explicó: "Se agotó la instancia en la Secretaría de Trabajo. Nosotros instamos a que exista una nueva audiencia en donde el Gobierno Provincial vuelva a presentar una nueva propuesta; eso no ocurrió y es por eso que nos declaramos en estado de beligerancia y hoy estamos de paro".

En relación al nivel de adhesión registrado en la jornada de este lunes, desde el gremio destacaron una alta participación en los establecimientos del departamento.

"El acatamiento al paro en el departamento Paraná ronda el 85% y para nosotros es un porcentaje importante. Este número está relacionado con un reclamo genuino que se está dando desde los trabajadores de la educación, no tiene que ver con una cuestión antojadiza del sindicato, sino que es una realidad palpable", expresó el titular de la seccional Paraná.

Asimismo, Gómez valoró el apoyo recibido por parte de los ciudadanos durante la volanteada en la Plaza 1º de Mayo: "Hay un acercamiento en donde se transmite el acompañamiento, la solidaridad. Cuando pasa alguien, conoce muy de cerca esa realidad y nos transmite un acompañamiento que nos da fuerza para seguir en esta pelea".

Consultado sobre la continuidad del plan de acción, el representante sindical adelantó que las medidas gremiales se mantendrán durante los próximos días en consonancia con la discusión sobre el sistema jubilatorio y la definición de nuevas instancias de debate interno.

"El martes arranca nuevamente el acampe en lo que es la discusión de la reforma del sistema previsional. Estaremos esta semana y la próxima continuando con la medida y seguramente habrá una convocatoria a un congreso donde se definirán las estrategias a seguir en el colectivo docente", concluyó.

Agmer Paraná Paro docente acatamiento acampe Agmer AMET
Noticias relacionadas
Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Agmer cumple un paro de 24 horas al reiniciarse las clases tras el receso invernal, en rechazo al aumento del 3% y al salario mínimo de $850.000. AMET adhirió

Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Ver comentarios

Lo último

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Ultimo Momento
El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Policiales
Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Ovación
En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

La provincia
Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Dejanos tu comentario