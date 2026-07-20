Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

Se cumple este lunes el paro por 24 horas que llevan adelante la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de la Asociación Gremial de Enseñanza Técnica (AMET).

La seccional Paraná de Agmer realizó una volanteada en plaza de Mayo y aseguró que el acatamiento de la medida es cercano al 85% en el departamento Paraná.

El secretario general de Agmer Paraná, Manuel Gómez, dio detalles sobre los motivos de la medida de fuerza y precisó el impacto del proceso inflacionario en los haberes docentes durante la primera mitad del año. "Estamos con un paro de 24 horas en toda la provincia y, en el departamento Paraná, realizamos dentro de las acciones una volanteada para visibilizar, acercarnos a la ciudadanía en general y comentar el estado de situación de los trabajadores de la educación en cuanto a lo salarial”, dijo a APF.

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro. Prensa Agmer

Manifestó, además, que el haber docente "no alcanza y no viene teniendo una recuperación frente a la pérdida del poder adquisitivo que se viene sufriendo en lo que va del año". Y agregó: "Calculamos una pérdida salarial de entre el 14% y el 16% del poder adquisitivo en esta primera parte del año".

Respecto de la negociación paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, el dirigente gremial señaló que las propuestas presentadas por las autoridades no cubrieron las expectativas de la organización ni garantizan un esquema de recomposición a corto plazo. sosteniéndolo en toda la provincia, afirmó.

Sobre la falta de un nuevo llamado al diálogo oficial, Gómez explicó: "Se agotó la instancia en la Secretaría de Trabajo. Nosotros instamos a que exista una nueva audiencia en donde el Gobierno Provincial vuelva a presentar una nueva propuesta; eso no ocurrió y es por eso que nos declaramos en estado de beligerancia y hoy estamos de paro".

En relación al nivel de adhesión registrado en la jornada de este lunes, desde el gremio destacaron una alta participación en los establecimientos del departamento.

"El acatamiento al paro en el departamento Paraná ronda el 85% y para nosotros es un porcentaje importante. Este número está relacionado con un reclamo genuino que se está dando desde los trabajadores de la educación, no tiene que ver con una cuestión antojadiza del sindicato, sino que es una realidad palpable", expresó el titular de la seccional Paraná.

Asimismo, Gómez valoró el apoyo recibido por parte de los ciudadanos durante la volanteada en la Plaza 1º de Mayo: "Hay un acercamiento en donde se transmite el acompañamiento, la solidaridad. Cuando pasa alguien, conoce muy de cerca esa realidad y nos transmite un acompañamiento que nos da fuerza para seguir en esta pelea".

Consultado sobre la continuidad del plan de acción, el representante sindical adelantó que las medidas gremiales se mantendrán durante los próximos días en consonancia con la discusión sobre el sistema jubilatorio y la definición de nuevas instancias de debate interno.

"El martes arranca nuevamente el acampe en lo que es la discusión de la reforma del sistema previsional. Estaremos esta semana y la próxima continuando con la medida y seguramente habrá una convocatoria a un congreso donde se definirán las estrategias a seguir en el colectivo docente", concluyó.