Agmer advirtió que peligra el reinicio de las clases tras el receso por el conflicto salarial

Agmer advirtió que el fracaso de la paritaria y la falta de respuestas del Gobierno ponen en riesgo el normal reinicio de las clases tras el receso invernal.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer ) ratificó este lunes el escenario que había anticipado la conducción de la seccional Concordia en declaraciones a Diario Río Uruguay y resolvió declarar que "peligra el normal reinicio de las actividades escolares" tras el receso invernal.

La reunión, realizada de manera virtual con la participación de representantes de las 17 seccionales de la provincia, también confirmó el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno entrerriano, reiteró su oposición al proyecto de reforma previsional y definió la adhesión al paro y movilización convocados para el próximo miércoles 15 de julio.

En el documento difundido tras el encuentro, el máximo órgano de conducción del sindicato sostuvo que el Gobierno provincial "hace fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario" y resolvió exigir "salarios dignos para todas y todos los docentes en el marco de la ley de paritarias", rechazar la reforma jubilatoria impulsada por el Ejecutivo y declarar que "frente a este contexto se encuentra en peligro el normal reinicio de clases".

Agmer volvió a considerar insuficiente la última propuesta salarial presentada por el Gobierno, que contempla un incremento del 3% para julio y del 4% para septiembre. Según expresó el sindicato, la oferta "aun sin discutir un verdadero recupero del salario respecto a meses anteriores, es harto insuficiente", ya que no logra recomponer el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación.

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro. Prensa Agmer

Críticas al gobierno provincial

En el mismo documento, el gremio sostuvo que el Ejecutivo provincial responde al conflicto con "aumentos paupérrimos, paritarias que han fracasado por la escasa voluntad del gobierno de escuchar y presentar propuestas reales acordes con lo que el salario castigado precisa", cuestionando además la decisión de otorgar incrementos mediante decretos.

El comunicado también amplía el análisis sobre el contexto económico y social en el que se desarrolla el conflicto docente. En ese sentido, afirma que "las y los trabajadores de la educación llegamos a este Plenario en un complejo escenario, donde el plan de saqueo y ajuste del gobierno de Milei e instrumentado por Frigerio en la provincia de Entre Ríos tiene como resultado un escenario social delicado marcado por un profundo empobrecimiento".

Como parte de ese diagnóstico, el sindicato vinculó el reclamo docente con distintos conflictos laborales registrados en la provincia. "Si para muestra basta un botón, la incertidumbre por la continuidad laboral en Granja Tres Arroyos, el frigorífico de Concepción del Uruguay, y los despidos y cese de contratos en el Parque Industrial de Gualeguaychú y en la Municipalidad de Concordia, se viene a sumar el cierre de comercios y pymes en Entre Ríos. Las vidrieras vacías son la foto del cementerio comercial que se hace costumbre", señala el documento.

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

Asimismo, Agmer expresó su solidaridad con los trabajadores afectados por esas situaciones y remarcó que "son nuestras familias, las de la escuela pública, las que sufren directamente este panorama social, anímico y de vulnerabilidad". En ese contexto, sostuvo que la realidad económica impacta tanto en los docentes como en los alumnos y sus familias.

Reforma previsional y continuidad del plan de lucha

Otro de los ejes centrales del pronunciamiento fue el rechazo al proyecto de reforma previsional que será tratado esta semana en la Legislatura provincial. El sindicato cuestionó que la iniciativa implique cambios en el sistema jubilatorio que, según entiende, perjudican a trabajadores activos y pasivos, y advirtió que representa "una armonización encubierta con Nación" y "una intervención de hecho de todo el sistema previsional".

En ese marco, el Plenario resolvió adherir al paro convocado por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio y participar de la movilización hacia la Casa de Gobierno, en Paraná. Además, instó a los legisladores provinciales a rechazar el proyecto al sostener que "ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias".