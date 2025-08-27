Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental.

Por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, se allanó el Parque Industrial en una causa por posible contaminación ambiental del río local.

Por disposición del Juzgado Federal de Gualeguaychú , a cargo del juez Hernán Viri, se llevó a cabo un allanamiento en el Parque Industrial de esa ciudad, en el marco de una investigación por posible contaminación ambiental.

La Policía Federal, junto a efectivos de la división de Delitos Ambientales, ingresó al predio para tomar muestras en la planta de tratamiento de efluentes industriales. Según explicó el fiscal federal Pedro Rebollo a R2820, el procedimiento responde a "un pedido de la Fiscalía, en el marco de una investigación preliminar que estamos realizando. Ingresó al predio la Policía Federal local junto a efectivos de Delitos Ambientales de la fuerza. Se van a tomar muestras de la planta de efluentes y de donde surja que pueda existir alguna irregularidad".

Investigación federal por posible contaminación del río Gualeguaychú

La investigación se inició luego de una denuncia pública realizada por el Foro Ambiental de Gualeguaychú, que alertó sobre el supuesto mal funcionamiento de la planta ubicada en el predio industrial donde operan 34 empresas. A comienzos de julio, desde el ente aseguraron que "la planta de tratamiento de efluentes del parque no funciona desde hace meses, se estima arrastra fallas desde febrero de este año".

Asimismo, advirtieron que "los vertidos industriales sin tratamiento van a parar directamente al río Gualeguaychú a través de una tubería. Esta irregularidad quedó comprobada con una visita al lugar de la que participaron autoridades de la municipalidad y la Corporación del Desarrollo (Codegu), que administra el predio".

Como consecuencia, la Fiscalía Federal inició una investigación preliminar por presunta contaminación del río. A esto se sumó una denuncia presentada por el abogado Ricardo Luciano, que también tuvo repercusión mediática.

Por su parte, trascendió que en abril la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) ya había requerido información a la Municipalidad de Gualeguaychú, a partir de una denuncia formulada por vecinos del barrio Don Pedro.

La situación actual remite a un antecedente de casi una década, cuando se produjeron imputaciones a funcionarios municipales y representantes del Parque Industrial. En ese entonces, se había prometido el funcionamiento inmediato de la planta de tratamiento y un correcto vertido al río Gualeguaychú, sin afectar otros cursos de agua. También se había asumido (aunque sin concretarse) el compromiso por parte de los industriales de poner en marcha una planta de tratamiento de efluentes cloacales para el barrio Don Pedro.

El allanamiento de esta semana se suma a otras diligencias que lleva adelante la Fiscalía Federal, con el objetivo de determinar si las empresas que operan en el Parque Industrial de Gualeguaychú han contaminado efectivamente el curso de agua.