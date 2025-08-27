Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, se allanó el Parque Industrial en una causa por posible contaminación ambiental del río local.

27 de agosto 2025 · 13:39hs
Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental.

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental.

Por disposición del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, se llevó a cabo un allanamiento en el Parque Industrial de esa ciudad, en el marco de una investigación por posible contaminación ambiental.

La Policía Federal, junto a efectivos de la división de Delitos Ambientales, ingresó al predio para tomar muestras en la planta de tratamiento de efluentes industriales. Según explicó el fiscal federal Pedro Rebollo a R2820, el procedimiento responde a "un pedido de la Fiscalía, en el marco de una investigación preliminar que estamos realizando. Ingresó al predio la Policía Federal local junto a efectivos de Delitos Ambientales de la fuerza. Se van a tomar muestras de la planta de efluentes y de donde surja que pueda existir alguna irregularidad".

La docente Carolina Huck presenta una evolución favorable, al igual que el policía Mario Corvalán. No obstante, siguen con riesgo para la vida.

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos.

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

LEER MÁS: Entre Ríos: en 2024 se radicaron 15 nuevas fábricas en parques industriales

Investigación federal por posible contaminación del río Gualeguaychú

Parque Industrial Gualeguaychú (1).jpeg

La investigación se inició luego de una denuncia pública realizada por el Foro Ambiental de Gualeguaychú, que alertó sobre el supuesto mal funcionamiento de la planta ubicada en el predio industrial donde operan 34 empresas. A comienzos de julio, desde el ente aseguraron que "la planta de tratamiento de efluentes del parque no funciona desde hace meses, se estima arrastra fallas desde febrero de este año".

Asimismo, advirtieron que "los vertidos industriales sin tratamiento van a parar directamente al río Gualeguaychú a través de una tubería. Esta irregularidad quedó comprobada con una visita al lugar de la que participaron autoridades de la municipalidad y la Corporación del Desarrollo (Codegu), que administra el predio".

Como consecuencia, la Fiscalía Federal inició una investigación preliminar por presunta contaminación del río. A esto se sumó una denuncia presentada por el abogado Ricardo Luciano, que también tuvo repercusión mediática.

Por su parte, trascendió que en abril la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) ya había requerido información a la Municipalidad de Gualeguaychú, a partir de una denuncia formulada por vecinos del barrio Don Pedro.

La situación actual remite a un antecedente de casi una década, cuando se produjeron imputaciones a funcionarios municipales y representantes del Parque Industrial. En ese entonces, se había prometido el funcionamiento inmediato de la planta de tratamiento y un correcto vertido al río Gualeguaychú, sin afectar otros cursos de agua. También se había asumido (aunque sin concretarse) el compromiso por parte de los industriales de poner en marcha una planta de tratamiento de efluentes cloacales para el barrio Don Pedro.

El allanamiento de esta semana se suma a otras diligencias que lleva adelante la Fiscalía Federal, con el objetivo de determinar si las empresas que operan en el Parque Industrial de Gualeguaychú han contaminado efectivamente el curso de agua.

Gualeguaychú Allanamiento Parque Industrial
Noticias relacionadas
Un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente en la ruta 14, en cercanías a Gualeguaychú:

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Ultimo Momento
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Policiales
Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

La provincia
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Nathán, un regalo de Dios en busca de un milagro en México

Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Dejanos tu comentario