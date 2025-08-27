Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Durante su etapa como boxeador profesional, luego de cada una de sus peleas, Ulises Cloroformo López hacía mención a Villa Clara. El expugilista es porteño de nacimiento pero desde chico se radicó en la localidad del departamento Villaguay, donde permaneció hasta que se mudó a Paraná.

A pesar de que lleva varios años fuera de sus pagos, no los olvida y ahora volverá para un hecho puntual: desde su rol como organizador de festivales de boxeo, se le ocurrió llevar adelante un evento allí.

Tras recibir el visto bueno de las autoridades, se puso en campaña y el sábado 6 de septiembre, en el Polideportivo Municipal, Villa Clara podrá disfrutar de una velada amateur organizada por el crédito local.

“Cuando boxeaba yo tenía la idea de poder hacer una pelea en Villa Clara, pero finalmente no se dio. Sí peleé una vez cerca, en Villaguay. Cuando terminé mi carrera y decidí a seguir los pasos de mi entrenador, Roque Romero Gastaldo, además de entrenar chicos en el gimnasio me hice promotor. Siempre anhelé poder organizar un festival en mi pueblo y, como en Paraná la mayoría de las fechas están ocupadas porque gracias a Dios se están haciendo una o dos veladas todos los meses, me surgió la idea. Fue un fin de semana que estuve en Clara, hablando con mis hermanas me preguntaron si me animaba a hacer un festival ahí y no lo dudé. Recuerdo que en 2004 hubo una velada y, sinceramente, no me acuerdo si hubo otro festival desde entonces. Hablé con la gente de la Municipalidad y me brindaron su apoyo, lo cual es muy importante, y la gente con la que he hablado se muestra muy entusiasmada. Johan Noriega, el secretario de Deportes de Villa Clara, vino a correr la maratón de Malvinas en abril y me dijo que en el Municipio querían que se hiciese el evento. Estoy trabajando para que todo salga bien y sea el puntapié inicial para poder volver a organizar eventos en el pueblo. Darío el Colo Fernández, que va a hacer debutar a un pupilo suyo, me va ayudar llevando un ring profesional. Estoy muy entusiasmado porque creo que todo saldrá bien”, contó el excampeón Argentino, Sudamericano y Continental de las Américas en una charla con UNO.

Cloroformo Cloroformo López se mostró feliz por la posibilidad de que la gente de Villa Clara disfrute del deporte los puños. Víctor Ludi/UNO

—¿Cómo viene la organización del evento?

—Muy bien. La gente de las distintas localidades de la zona me ha mostrado su apoyo y ojalá eso se refleje con el polideportivo colmado. El precio de las entradas es accesible, ya que anticipadas estarán 8.000 pesos, mientras que en puerta saldrán 10.000. Habrá un patio de comidas para que la gente pueda disfrutar de algo rico y también estará el DJ’s Yaro, uno de los mejores de Villa Clara. La gente de la Comisión de Concordia y de la Federación Entrerriana estarán fiscalizando. Está todo dado para que sea una noche muy linda, porque en el pueblo hay un revuelo interesante y con mi equipo de trabajo estamos esforzándonos mucho para hacer bien las cosas.

—¿En lo deportivo qué se le ofrecerá al público?

— Mi idea es que haya 10 peleas, con chicos de distintas categorías, con más y menos experiencia para que la gente pueda disfrutar de un buen espectáculo y que haya variedad. Habrá combates femeninos. En el festival pelearán desde debutantes hasta chicos a los que les falta poco para hacerse profesionales. También está la posibilidad de que se agreguen dos peleas más, que serían clasificatorias para después pelear por el título provincial. La gente que asista va a poder disfrutar de un espectáculo de tres o cuatro horas, con peleas muy interesantes para el público.

—¿Qué te genera sentimentalmente poder llevar tu deporte a tu localidad?

—En lo personal es muy importante poder hacer un festival en mi pueblo, ya que no pude darme el gusto de pelear ahí. Que mi familia me apoye también es muy importante y me motiva a seguir. Pero creo que más que sea importante para mí, sirve para que los chicos de la zona puedan tener actividad. Villaguay y alrededores han sacado muy buenos boxeadores, como por ejemplo Débora Dionicius y Brian Arregui, y por eso es importante que los chicos amateurs tengan peleas y se muestren. También quiero que la gente de Villa Clara vea lo que es el boxeo, que puede ser una salida, ya sea laboral o humana, para los chicos. El una disciplina que fomenta el trabajo, la disciplina y el compromiso, en la que uno puede valerse por sí mismo siempre y cuando haga bien las cosas.

Cloroformo López dictará clases gratuitas en la localidad

Cloroformo 2 Víctor Ludi/UNO

La semana previa al festival, Cloroformo López se instalará en Villa Clara para ultimar los detalles de cara al evento. Durante ese tiempo dictará clases de box en el Polideportivo Municipal, en horario a confirmar, que consistirán en un calentamiento aeróbico y luego ejercicios propios de la disciplina. Los asistentes tendrán la posibilidad de practicar la defensa y los golpes. Las clases serán abiertas y gratuitas para las personas del pueblo.