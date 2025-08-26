Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos.

El Club Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú vivirá dos jornadas claves este martes y este miércoles, cuando lleve adelante una prueba de futbolistas destinada a sumar nuevos jugadores de cara al próximo Torneo Regional Amateur. La convocatoria, que se desarrollará en el Estadio Municipal entre las 13 y las 17 horas, busca abrir las puertas a jóvenes talentos de la zona y, al mismo tiempo, reforzar la estructura del plantel.

“La realidad es que nosotros estamos reestructurando todo el fútbol desde las inferiores. Apuntando a una proyección y a mejorar lo que es infraestructura, materiales y demás. En esa misma línea, estamos trabajando con el Regional Amateur que se nos aproxima. Queremos darle la posibilidad a los chicos de la zona . Pueden sumar para la liga o para el Regional. Por el momento, son más de 90 los chicos inscriptos ”, dijo a Ovación Cristhian Gómez, presidente de Juventud Unida, al respecto del objetivo principal de la prueba de jugadores.

“Nosotros contamos con una nómina de chicos que son parte del club. A ellos se van a sumar los que queden en estas pruebas de jugadores y, además, lo más probable es que contemos con algún refuerzo. El tema de los refuerzos es complejo porque la gran mayoría está jugando el Federal A y para contar con ellos hay que esperar que termine su competencia, que es justo en la fecha que inicia el Regional Amateur. Los refuerzos van a llegar para jugar directamente”, se lamentó el directivo de 37 años.

“Para la prueba no tenemos límites de nada. Está bueno darles la posibilidad a aquellos chicos que, por las cosas mismas que tiene el fútbol, no han podido quedar en algún club. Eso no significa que sean malos jugadores, sino que no han contado con esa suerte. Nosotros les abrimos las puertas y si tienen condiciones que las aprovechen para ser jugadores nuestros”, dejó en claro el presidente del Decano.

Al respecto de las nuevas caras que podrían llegar y el armado del cuerpo técnico, Gómez contó: “Todavía no hemos podido concretar ningún refuerzo, aunque la idea es sumar jugadores de jerarquía y con experiencia que puedan aportar al plantel. El cuerpo técnico ya está prácticamente armado: Miguel Fullana será el entrenador, Daniel Waldner su ayudante y Guillermo Salas estará como analista de video, mientras que aún estamos definiendo el preparador físico. En cuanto al torneo, en principio debería comenzar el 18 o 19 de octubre, pero hay un pedido del gremio de futbolistas para postergarlo y permitir que se acomoden los planteles. Más allá de esa incertidumbre, creemos que venimos trabajando bien con la base del club y que los refuerzos se irán sumando en los próximos días”.

El año pasado, Juventud Unida perdió la final de zona Litoral Sur. Para esta temporada, el deseo es romper esa pared. Así lo transmitó su presidente: “La verdad es que en cuanto a la gestión venimos muy bien, sobre todo en lo que respecta a la infraestructura y a los objetivos que nos propusimos. El gran anhelo es poder volver a ascender al Federal y, por qué no, soñar con una proyección hacia la B Nacional. Y quién te dice, con la infraestructura adecuada, algún día jugar en Primera. Sabemos que eso depende de muchos factores: del trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, de que los refuerzos se adapten rápido y que el equipo funcione bien. La ilusión es repetir lo que hicimos el año pasado, cuando llegamos a la final y quedamos afuera por penales. Ojalá podamos armar un plantel competitivo y darle una alegría enorme a la gente de Juventud y de Gualeguaychú. No solo sería importante para el club, sino también para Entre Ríos, que necesita volver a tener presencia fuerte en las categorías superiores del fútbol argentino.”

Juventud Unida 1 Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos.

Los trabajos en Juventud Unida

Cristhian Gómez, de 37 años, está al frente del club desde mayo del año pasado. Durante su gestión, implementó el sistema de socios BRIO, que permite registrar la cuota social y controlar los ingresos al club mediante un código QR. El presidente destacó la importancia de esta herramienta para organizar a la gran cantidad de chicos y socios que participan en las actividades del club.

Además, se realizaron otros trabajos: “Este año logramos alquilar un espacio para que las inferiores puedan entrenar, lo nivelamos, instalamos toda la parte eléctrica nueva con reflectores y ya se está usando. Al mismo tiempo trabajamos en nuestro predio: construimos baños, pusimos en valor la casona, organizamos un galpón con maquinaria y sumamos un Sport Club con gimnasio, clave tanto como unidad de negocio como para que los chicos puedan entrenar mejor. Además, contamos con nutricionista, psicóloga deportiva, kinesiólogos y un consultorio para acompañar a los jugadores. Todo esto en un contexto económico difícil, pero con mucho esfuerzo seguimos avanzando hacia los objetivos”.

El presidente, además, señaló que el club tiene un radio de influencia de aproximadamente 10 mil a 12 mil personas, contando alumnos de la escuela, jugadores, empleados y socios. “En Juventud Unida se apuesta fuertemente a la comparsa, con talleres que se mantienen activos durante todo el año y una inversión significativa para mantener su nivel competitivo, defendiendo los títulos obtenidos en ediciones anteriores. En cuanto a deportes, el club cuenta con básquet y tenis, donde se han realizado mejoras en infraestructura e iluminación, y se organizan torneos internos que promueven la participación de los socios y alumnos. También se desarrolla handbol, futsal con divisiones inferiores, y fútbol femenino, con un crecimiento sostenido y la realización de campeonatos oficiales. Tenemos vóley, bochas, taller de folklore y ritmo decano”.

“El club también tiene deporte adaptado, con encuentros departamentales y participación en torneos regionales, promoviendo la inclusión y el desarrollo de todos los atletas”, cerró Cristhian Gómez.