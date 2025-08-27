Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Un hombre logró escapar, pero dejó una mochila con armamento de fabricación casera y municiones de alto calibre.

En el marco de un operativo de prevención, efectivos de la Comisaría Segunda secuestraron este martes tres armas de fuego de fabricación casera, conocidas como “tumberas”, tras una persecución en inmediaciones de la villa 351.

El hecho ocurrió mientras el personal policial realizaba recorridas de rutina por la calle Scalabrini Ortiz, entre Liberación Nacional e Independiente Económica. Allí detectaron a un hombre que se desplazaba a pie con una mochila, adoptando una actitud sospechosa.

Al intentar identificarlo, el sujeto emprendió la fuga en dirección a la Villa 351, lo que derivó en una persecución a pie. Durante su huida, el individuo ingresó a las vías del tren, donde arrojó la mochila entre las malezas antes de continuar su escape hacia el interior del asentamiento, logrando evadir la captura.

Secuestran tres tumberas

Tras recuperar la mochila, los agentes constataron que contenía tres armas caseras, comúnmente utilizadas en hechos delictivos, junto con tres cartuchos calibre 12-70 y dos de calibre 16.

La fiscal Mercedes Nin fue notificada del hallazgo y dispuso el secuestro formal de los elementos, que serán remitidos a la Dirección de Policía Científica para su correspondiente análisis.