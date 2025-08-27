Uno Entre Rios | Ovación | Olimpia

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia derrotó en el Pietranera a Paracao en uno de los adelantos de la tercera fecha. Sionista y Rowing también cantaron victoria

27 de agosto 2025 · 10:53hs
Prensa Olimpia

Con la disputa de tres encuentros se abrió el martes por la noche la actividad correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo triunfos de Olimpia, Rowing y Sionista.

El Centro Juventud dio un paso importante al derrotar en el estadio Moisés Flesler a Ciclista por un cerrado 60 a 59 en duelo de equipos candidatos a pelear por la corona. En el ganador, Arik Levin fue el goleador con 13 tantos, bien secundado por Luciano Santana con 12 y Tiago Levy con 11. En la visita, Elías Moyano fue el goleador de la noche con 22 puntos y 12 rebotes.

Olimpia volvió a ganar, sigue invicto y ahora está solo en la punta del campeonato. El CAO derrotó de local a Paracao por 72 a 61 y escaló a lo más alto. Nicolás Agasse con 24 puntos fue el goleador del partido disputado en el estadio Humberto Pietranera, además de los 11 tantos de Juan Gómez. En Paracao, Pablo Fernández metió 13 puntos, al igual que Felipe Mitre.

Por su parte, Rowing celebró su segunda victoria en el campeonato al derrotar a Patronato por 67 a 64. Juan Cantero con 23 puntos volvió a brillar en el ganador, además de Amaro Abero con 16 unidades. En Patronato, Diego Faltoni totalizó 17 puntos.

Programa tercera fecha Clausura de la APB

Olimpia 72 – Paracao 61

Patronato 64 – Rowing 67

Sionista 60 – Ciclista 59

MIércoles

21.30: Unión – Echagüe

21.30: Talleres – Recreativo

21.30: Estudiantes – Quique

Olimpia manda con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

Olimpia 6

Sionista 5

Estudiantes 4

Paracao 4

Rowing 4

Unión 3

Ciclista 4

Patronato 3

Recreativo 2

Quique 2

Talleres 2

Echagüe 2

San Martín 2

Olimpia APB Torneo Clausura
En una decena de encuentros Alan Sosa se transformó en pieza clave de Patronato en la Primera Nacional. El arquero conservó el cero en seis juegos.

Cloroformo López se mostró feliz por la posibilidad de que la gente de Villa Clara disfrute del deporte los puños.

Belgrano viene de caer en sus tres categorías ante Gimnasia de Concepción del Uruguay e intentará recuperarse.

