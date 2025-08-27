Uno Entre Rios | Ovación | Belgrano

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

En el estadio de Don Bosco, Belgrano será local ante el Tatengue por la fecha 11 del Torneo de Juveniles del Consejo Federal.

27 de agosto 2025 · 08:27hs
Belgrano viene de caer en sus tres categorías ante Gimnasia de Concepción del Uruguay e intentará recuperarse.

Belgrano viene de caer en sus tres categorías ante Gimnasia de Concepción del Uruguay e intentará recuperarse.

Este miércoles habrá una nueva jornada del Torneo de Juveniles del Consejo Federal de AFA. Por la fecha 11 de la Zona 4, Belgrano será local de Unión de Santa Fe. Los partidos se disputarán en el estadio Carlos Frederick del Centro de Ex Alumnos Don Bosco.

Los chicos de la entidad Albiceleste tendrán una buena oportunidad de medirse contra sus pares de uno de los equipos más importantes de la región.

Central Córdoba está tercero en el campeonato. 

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano

Cloroformo López se mostró feliz por la posibilidad de que la gente de Villa Clara disfrute del deporte los puños.

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

La categoría Sub 17 jugará a las 12; la Sub 15 a las 14 y la Sub 13 a las 16. Los partidos podrán verse canal oficial de YouTube del Mondonguero.

Belgrano Unión Torneo de Juveniles del Consejo Federal Don Bosco
