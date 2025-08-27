Los pibes de Belgrano reciben a Unión En el estadio de Don Bosco, Belgrano será local ante el Tatengue por la fecha 11 del Torneo de Juveniles del Consejo Federal. 27 de agosto 2025 · 08:27hs

Prensa Belgrano Belgrano viene de caer en sus tres categorías ante Gimnasia de Concepción del Uruguay e intentará recuperarse.

Este miércoles habrá una nueva jornada del Torneo de Juveniles del Consejo Federal de AFA. Por la fecha 11 de la Zona 4, Belgrano será local de Unión de Santa Fe. Los partidos se disputarán en el estadio Carlos Frederick del Centro de Ex Alumnos Don Bosco.

Los chicos de la entidad Albiceleste tendrán una buena oportunidad de medirse contra sus pares de uno de los equipos más importantes de la región.

La categoría Sub 17 jugará a las 12; la Sub 15 a las 14 y la Sub 13 a las 16. Los partidos podrán verse canal oficial de YouTube del Mondonguero. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belgrano de Paraná (@club.belgrano.parana)