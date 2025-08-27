Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Los pagos correspondientes al mes en curso en Entre Ríos se efectuarán desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre para activos y pasivos

27 de agosto 2025 · 13:25hs
Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos comunicó este miércoles el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial de agosto. Los pagos comenzarán a efectuarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el sábado 6 de septiembre.

Casa de Gobierno de Entre Ríos.jpeg
Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.

Cronograma de pagos

*Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes.

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

entre rios: anuncian un miercoles primaveral

Entre Ríos: anuncian un miércoles primaveral

*Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.

*Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.

*Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.

*Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.

*Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos.

Entre Ríos cronograma pagos
Noticias relacionadas
En Rosario también secuestraron elementos anexados a la causa.

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó el modelo de Boleta Única de Papel y el orden de las siete opciones para las Elecciones 2025 Legislativas 

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay.

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Ultimo Momento
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Policiales
Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

La provincia
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Nathán, un regalo de Dios en busca de un milagro en México

Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Dejanos tu comentario