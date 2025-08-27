Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Los pagos correspondientes al mes en curso en Entre Ríos se efectuarán desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre para activos y pasivos

Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos comunicó este miércoles el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial de agosto. Los pagos comenzarán a efectuarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el sábado 6 de septiembre.