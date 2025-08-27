El Gobierno de Entre Ríos comunicó este miércoles el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial de agosto. Los pagos comenzarán a efectuarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el sábado 6 de septiembre.
Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes
Los pagos correspondientes al mes en curso en Entre Ríos se efectuarán desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre para activos y pasivos
27 de agosto 2025 · 13:25hs
La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.
Cronograma de pagos
*Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.
*Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.
*Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.
*Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.
*Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.
*Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos.