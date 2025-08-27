El domingo 5 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a Spinettango, un espectáculo que fusiona el tango con la obra poética de Luis Alberto Spinetta.
De los Latin Grammy al 3 de Febrero: Spinettango en Paraná
El domingo 5 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a Spinettango, un espectáculo que fusiona el tango con la obra poética de Luis Alberto Spinetta
27 de agosto 2025 · 16:35hs
Spinettango en Paraná
La propuesta, a cargo de Los Altiyeros junto a Santiago Muñiz y reconocidos músicos como Litto Nebbia, Daniel Melingo, Mimí Maura y la murga uruguaya Falta y Resto, reinterpreta clásicos del Flaco en clave tanguera.
Desde su lanzamiento en 2022, el disco Spinettango recibió elogios de público y crítica, debutó en el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires y fue nominado a Mejor Álbum de Tango del Año en los Latin Grammy. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Plateavip.com.ar.