Incidentes en Lomas de Zamora: Milei fue evacuado y Espert escapó en moto.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó con agresiones y caos. El Presidente fue evacuado y Espert se retiró del lugar en una motocicleta.

Una caravana de campaña encabezada por el Presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó este miércoles con serios incidentes , luego de que un grupo de personas arrojara piedras y otros objetos contra el vehículo que trasladaba al mandatario. A raíz del ataque, toda la comitiva presidencial fue evacuada de urgencia.

Según informó Noticias Argentinas, los disturbios se produjeron cuando la caravana arribaba a la Plaza Grigera. En medio de un clima de tensión y confusión, el diputado José Luis Espert, quien acompañaba al Presidente, también fue evacuado y abandonó la zona a bordo de una motocicleta.

La visita de Milei al distrito, considerado clave dentro de la Tercera Sección Electoral, se dio en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre. El acto se vio atravesado por un ambiente tenso, en parte debido a la reciente polémica en torno a los audios del ex director de la Andis, Diego Spagnuolo, quien denunció presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno.

Minutos antes de la evacuación, el Presidente se refirió por primera vez públicamente a esas acusaciones. "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", expresó Milei.

La caravana, que tenía como objetivo reforzar el apoyo a los candidatos locales y profundizar la confrontación con el kirchnerismo, terminó completamente opacada por los hechos de violencia que forzaron la retirada urgente del jefe de Estado y su equipo.