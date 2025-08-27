El viernes 3 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a Gustavo Cordera, en el marco de su gira Caravana 2025. Las entradas están disponibles a través de Plateavip.com.ar.
Gustavo Cordera llega a Paraná con la Caravana 2025
27 de agosto 2025 · 16:35hs
Gustavo Cordera en el Teatro 3 de Febrero
El «Pelado» regresa a los escenarios con un espectáculo en el que recorre décadas de historia del rock argentino, desde su etapa en Bersuit Vergarabat hasta su proyecto más reciente, La Caravana Mágica. Durante el show, Cordera presentará también los temas de su nuevo disco, “De la Cabeza al Corazón”.
Los fanáticos podrán disfrutar de un repaso por sus clásicos junto a nuevas canciones que reflejan su constante búsqueda musical.