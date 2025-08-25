Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

En cercanías a Gualeguaychú, un hombre de 63 años murió calcinado en la ruta nacional 14 luego que se auto colisionara con un puente de hierro.

Un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente en la ruta 14, en cercanías a Gualeguaychú:

En horas del mediodía de este lunes, un hombre de 63 años murió calcinado tras un siniestro vial ocurrido en el puente de hierro del Camino Palavecino a pocos kilómetros de Gualeguaychú. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que un vecino de Larroque, falleció tras un siniestro vial ocurrido en el camino de ripio a la localidad de Palavecino, en cercanías de la estancia Las Marías.

Por los datos recabados, el conductor de un auto Chevrolet Corsa que transitaba desde la ruta nacional 14 hacia el este, colisionó la cabecera del puente de hierro. Eso provocó el incendio del rodado donde se encontró en su interior al conductor, con quemaduras en su totalidad.

La víctima fue identificada como Ricardo Oscar Caballero, de 63 años, oriundo de Larroque donde se generó un pedido de localización ante la Comisaria, ya que se habría ausentado con intenciones de quitarse la vida.

En el lugar intervino Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y la causa quedó a cargo de la fiscal Emilce Rivollier, informa R2820.