Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

En cercanías a Gualeguaychú, un hombre de 63 años murió calcinado en la ruta nacional 14 luego que se auto colisionara con un puente de hierro.

25 de agosto 2025 · 18:52hs
Un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente en la ruta 14

Un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente en la ruta 14, en cercanías a Gualeguaychú:

En horas del mediodía de este lunes, un hombre de 63 años murió calcinado tras un siniestro vial ocurrido en el puente de hierro del Camino Palavecino a pocos kilómetros de Gualeguaychú. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que un vecino de Larroque, falleció tras un siniestro vial ocurrido en el camino de ripio a la localidad de Palavecino, en cercanías de la estancia Las Marías.

LEER MÁS: Un auto volcó en la Ruta Nacional 14 y dejó varias personas lesionadas

Datos del accidente en Gualeguaychú

Por los datos recabados, el conductor de un auto Chevrolet Corsa que transitaba desde la ruta nacional 14 hacia el este, colisionó la cabecera del puente de hierro. Eso provocó el incendio del rodado donde se encontró en su interior al conductor, con quemaduras en su totalidad.

Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

La víctima fue identificada como Ricardo Oscar Caballero, de 63 años, oriundo de Larroque donde se generó un pedido de localización ante la Comisaria, ya que se habría ausentado con intenciones de quitarse la vida.

En el lugar intervino Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y la causa quedó a cargo de la fiscal Emilce Rivollier, informa R2820.

Gualeguaychú hombre puente
Noticias relacionadas
Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Los candidatos a legisladores nacionales, Guillermo Michel y Adán Bahl, encabezaron un acto en el Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú de la militancia del peronismo local

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

Ultimo Momento
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Policiales
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La provincia
Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario