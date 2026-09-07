Internaron a Mirtha Legrand luego de que se agravara un cuadro gripal

La conductora fue ingresada este lunes al sanatorio Mater Dei luego de suspender su participación en su programa por un cuadro gripal

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós.

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el sanatorio Mater Dei luego de atravesar un cuadro gripal que derivó en una afección respiratoria. La conductora había suspendido su participación en la grabación de su programa del fin de semana y, según fuentes cercanas, permanece bajo observación médica.

La hospitalización tendría carácter preventivo. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuadro gripal se habría asociado a una bronquitis y su médico de cabecera le habría indicado reposo total. Desde el sanatorio anticiparon que podrían emitir un parte médico para informar oficialmente sobre su estado de salud.

La salud de Mirtha Legrand: fue internada tras ausentarse de su programa

La preocupación comenzó a crecer durante el fin de semana, cuando Legrand se ausentó de la conducción de su programa. En esa oportunidad, su nieta Juana Viale ocupó su lugar y explicó a los televidentes el motivo de la ausencia: “La abuelita está con gripe”.

También Marcela Tinayre, hija de la conductora, había contado que su madre estaba “un poco engripada”, aportando tranquilidad sobre el cuadro que atravesaba.

La información sobre una posible bronquitis fue mencionada por la periodista Analía Franchín en A la Barbarossa, donde señaló que Legrand se encontraba bajo control médico y que el cuadro respiratorio había motivado su ingreso a una clínica.

La situación recuerda a un episodio que Mirtha Legrand atravesó en abril de este año, cuando una gripe derivó en una bronquitis fuerte. En aquel momento, su familia explicó que los médicos le habían indicado reposo estricto durante varias semanas para evitar complicaciones y una recaída.

La conductora debió permanecer alejada de la televisión durante parte de su recuperación y recibió tratamiento médico, incluidos antibióticos.

Ahora, mientras permanece internada en el Mater Dei, se espera que un parte oficial permita conocer con mayor precisión cómo evoluciona su estado de salud.