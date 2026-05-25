Javier Milei publicó video del 25 de Mayo e involucró a Belgrano Javier Milei compartió animación de Lego en redes sociales donde Manuel Belgrano observa benevolente el futuro de Argentina 25 de mayo 2026 · 10:25hs

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

Milei Belgrano 25 de mayo La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

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Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei) En la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.