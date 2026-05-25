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Javier Milei publicó video del 25 de Mayo e involucró a Belgrano

Javier Milei compartió animación de Lego en redes sociales donde Manuel Belgrano observa benevolente el futuro de Argentina

25 de mayo 2026 · 10:25hs
Javier Milei publicó video del 25 de Mayo e involucró a Belgrano

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

Milei Belgrano 25 de mayo

La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

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En la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.

Javier Milei 25 de mayo Belgrano Argentina
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