Pelota a mano: un torneo en Paraná que reafirmó la vigencia

Durante cuatro jornadas de competencia en Echagüe, jugadores de Primera disputaron un certamen que reunió a exponentes de Paraná.

Aprovechando el fin de semana largo por el feriado patrio del 25 de Mayo, la pelota a mano volvió a tener su espacio destacado en la agenda deportiva de Paraná. Durante cuatro días consecutivos, el Atlético Echagüe Club fue escenario de un torneo de Primera que reunió a jugadores de distintos puntos de la región y ratificó el compromiso de quienes trabajan para mantener viva una disciplina con profundas raíces en la capital entrerriana.

La actividad se desarrolló en la cancha del AEC desde el viernes hasta la noche del lunes y contó con la participación de seis parejas en la máxima categoría. Si bien la cifra fue menor a la habitual, los organizadores destacaron el nivel deportivo y la posibilidad de seguir generando espacios de competencia para los pelotaris locales.

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La pelota a mano cuenta con una importante tradición en Paraná y mantiene una comunidad activa de deportistas distribuidos en distintas instituciones como Echagüe, Estudiantes, Pescadores y Náuticos y Paraná Rowing Club, entre otras. A través de torneos y encuentros, los jugadores buscan fortalecer la disciplina y atraer nuevos practicantes.

Uno de los impulsores de la competencia, Cristian Olenizac, dialogó con UNO y valoró el apoyo recibido para llevar adelante el evento. “Estamos muy agradecidos a todos los que apoyan la actividad deportiva. No hay una actividad tan amateur como esta y, sin embargo, siempre encontramos gente que colabora para que podamos seguir organizando torneos”, señaló.

El dirigente explicó que los certámenes de Primera suelen reunir una mayor cantidad de participantes, aunque en esta oportunidad el feriado largo condicionó la asistencia. “Generalmente participan alrededor de 14 parejas. En esta ocasión, al coincidir con un fin de semana largo, varios jugadores tenían otros compromisos y finalmente fueron seis parejas las que pudieron estar presentes”, comentó.

Más allá del número de competidores, el balance fue positivo para los organizadores, quienes destacaron la posibilidad de sostener la actividad y brindar continuidad al calendario deportivo.

Con tradición en la ciudad

Olenizac recordó que la pelota a mano tiene una larga historia en Paraná y que continúa sumando practicantes en diferentes categorías.

“Los torneos por lo general están divididos en categorías. Se juega en Segunda, Tercera y también en Primera. En este caso decidimos hacer solamente la categoría principal”, explicó.

El referente también remarcó que existe una importante base de jugadores en la ciudad y que uno de los principales desafíos es incrementar la visibilidad de la disciplina. “En Paraná hay bastante gente jugando este deporte e intentamos darle cada vez más difusión para que se sumen más personas. Sobre todo queremos que crezca la rama femenina. Es una actividad abierta para todos, tanto para varones como para mujeres”, expresó.

La participación de mujeres es uno de los objetivos centrales de quienes impulsan la disciplina. Aunque en la actualidad predominan los jugadores varones, consideran que existe un amplio potencial para ampliar la base de practicantes y consolidar espacios competitivos para ambos géneros.

La ciudad cuenta con varias instituciones que disponen de canchas y promueven la práctica de la pelota a mano durante todo el año.

“Está el Club Atlético Estudiantes, está Pescadores y Náuticos, está Paraná Rowing Club y también Echagüe. Son los lugares donde más se juega actualmente en Paraná”, detalló Olenizac.

La existencia de estas sedes permite que los jugadores tengan espacios de entrenamiento y competencia de manera permanente, algo fundamental para el crecimiento de la disciplina. Además, los clubes funcionan como puntos de encuentro para diferentes generaciones de pelotaris, favoreciendo el intercambio de experiencias y la formación de nuevos talentos.

EN las escuelas. Uno de los aspectos que más entusiasma a quienes trabajan por la difusión de la pelota a mano es el crecimiento de otras modalidades vinculadas al deporte, especialmente el Frontball, una variante que se viene desarrollando con fuerza en establecimientos educativos. “A la pelota a mano tradicional la conocemos todos: una cancha de cuatro paredes, tambor, cacerola y muchas ganas de divertirse. Pero hoy también se están impulsando otras modalidades como el Frontball, que está teniendo mucha difusión”, explicó.

Según Olenizac, el ámbito escolar se convirtió en un escenario clave para acercar nuevos jugadores.

“Fundamentalmente se trabaja en las escuelas porque es donde los chicos están todos los días. Muchas veces a una familia se le complica pagar una cuota societaria o trasladar a los chicos a un club, pero en la escuela tienen acceso directo al deporte”, señaló.

Actualmente, varias instituciones educativas de Paraná cuentan con espacios destinados a esta práctica.

“Se está jugando en la Escuela Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez, en la escuela de La Baxada, en la Escuela del Centenario y también hubo una cancha en la Escuela Scalabrini Ortiz”, enumeró.

Para los referentes de la disciplina, el desarrollo en las escuelas representa una herramienta fundamental para garantizar el recambio generacional y asegurar el futuro de un deporte que forma parte de la identidad deportiva local.

El campeonato disputado durante el fin de semana largo dejó en evidencia que la pelota a mano sigue teniendo una presencia activa en Paraná. Más allá de los resultados deportivos, el encuentro sirvió para fortalecer vínculos entre jugadores, promover la disciplina y renovar el compromiso de quienes trabajan para que siga creciendo.

Con el respaldo de clubes, profesores, dirigentes y deportistas, la actividad continúa buscando nuevos espacios y protagonistas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Mientras tanto, torneos como el realizado en Echagüe permiten mantener vigente una tradición que lleva décadas formando parte del deporte entrerriano.

Los resultados del torneo en Paraná

1° Fernando Martínez y Cristian Oleinizak

2° Joel Altamirano y Eduardo Brunengo

3° Yamil Altamirano y Ulises Suave

4° Diego Rodríguez y Pablo Sain.

5° Diego de las Casas y Lisandro Molina

6º Santiago Arraigada y Pablo Urrutia