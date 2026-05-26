Meta despide a 8.000 empleados y acelera la transición hacia la automatización total

Mark Zuckerberg justificó la reestructuración de Meta por suba de costos tecnológicos y la inteligencia artificial (IA). El impacto en Argentina

Mark Zuckerberg justificó la reestructuración de Meta por suba de costos tecnológicos y la inteligencia artificial (IA). El impacto en Argentina

Mark Zuckerberg justificó la reestructuración de Meta por suba de costos tecnológicos y la inteligencia artificial (IA). El impacto en Argentina

Pese a registrar ganancias récord en 2026, META, la empresa de Mark Zuckerberg recortará el 10% de su plantilla global. Los trabajadores denuncian que fueron obligados a "entrenar a sus propios clones" de inteligencia artificial antes de ser desvinculados.

La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, inició una nueva ola de despidos que alcanza a 8.000 trabajadores , lo que representa aproximadamente el 10% de su personal a nivel mundial . Mark Zuckerberg justificó esta reestructuración por el incremento en los costos tecnológicos y una estrategia centrada en profundizar la automatización y la inteligencia artificial (IA).

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La decisión resulta paradójica para los analistas, ya que la empresa reportó ganancias récord durante los primeros tres meses de 2026.

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El entrenamiento de "clones" digitales

El proceso de despido ha estado marcado por la implementación del programa Model Capability Initiative. Bajo este sistema, los empleados debieron registrar sus tareas cotidianas, incluyendo clics, pulsaciones de teclas y capturas de pantalla, con el fin de alimentar modelos de IA que imiten el comportamiento humano en entornos digitales. Según testimonios internos, los trabajadores sintieron que estaban entrenando a sus propios reemplazos.

Como parte de este giro estratégico, Meta transfirió de forma obligatoria a más de 1.000 ingenieros a la división de Applied AI para acelerar el desarrollo de estas herramientas automatizadas. Andrew Bosworth, director de tecnología de la firma, afirmó que la visión a futuro es que los agentes de IA realicen la mayor parte del trabajo.

Meta despidos

Ejecución global y remota

La comunicación de las cesantías se realizó de manera escalonada a través de correos electrónicos, siguiendo los distintos husos horarios desde Singapur hasta Estados Unidos. Para evitar incidentes en las oficinas, la empresa ordenó a toda su plantilla trabajar de forma remota mientras avanzaba el proceso de desvinculación.

La incertidumbre generó fuertes protestas internas, con carteles en las oficinas de Meta exigiendo el cese del entrenamiento de sistemas automatizados, una iniciativa respaldada por más de 1.000 empleados. Incluso se creó una radio generada con IA, denominada “520 FM”, que parodiaba los mensajes institucionales de Recursos Humanos durante la jornada de despidos.

Meta despidos Argentina

Impacto en Argentina y el sector tecnológico

El fenómeno de la automatización está golpeando con fuerza a toda la industria. En Argentina, si bien no se han reportado olas masivas públicas, la Asociación Gremial de Computación (AGC) estima que en 2026 se despidieron a 874 personas por día en el sector tecnológico, un 30% más que el año anterior.Empresas como Mercado Libre ya han vinculado cesantías al uso de IA, tras desvincular a personal que previamente participó en el entrenamiento de herramientas automatizadas.

Otras firmas como Santander Tecnología y PwC también han ejecutado recortes en el país, combinando la automatización con el traslado de tareas a países con menores costos operativos.

A nivel global, la tendencia es similar: Amazon ha eliminado 30.000 puestos corporativos en los últimos meses, mientras que Oracle anunció el mayor recorte de su historia, afectando al 18% de su plantilla. En contraste, desde Google DeepMind, su CEO Demis Hassabis sugirió que las empresas deberían usar la productividad ganada por la IA para ampliar sus capacidades en lugar de reducir personal.