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Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

Por la fecha 14 de la Liga Paranaense, el Pinguino se impuso como local sobre Camioneros. Además, Atlético Paraná se quedó con el clásico ante Patronato.

26 de julio 2026 · 19:16hs
Neuquen avanza a paso firme en el campeonato de la Liga Paranaense.

Prensa ANC

Neuquen avanza a paso firme en el campeonato de la Liga Paranaense.

Pasó un nuevo capítulo del certamen de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), en el que Neuquen sacó chapa de serio candidato al título. Como local el Pinguino derrotó 5 a 0 a Camioneros y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones.

A falta de tres fechas para concluír la competencia, Sportivo Urquiza no se baja de la pelea y logró un gran triunfo como visitante por 2 a 0 sobre Intituto.

El Gato y el Negro difinieron la Copa Túnel Subfluvial a principios de mes, y ahora se medirán por la Liga Paranaense.

Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

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Además, en el clásico más importante del fútbol local, Atlético Paraná celebró como local al superar 2 a 1 a Patronato.

Resultados de la fecha 14 de la Liga Paranaense

Formación Independiente (Thiago Goncebatt y Jonás Páez) 2-1 Los Toritos (Gonzalo Saavedra)

Argentino Juniors 0-8 Belgrano (Elías Sala, Luis Flores -2-, Nahuel Martínez, Brian Micceli, Tobías Zorzoli -2- y Alan Medina)

Atlético Paraná (Lucas Milocco y Juan Mitre) 2-1 Patronato (Casco Blanco)

Universitario 0-2 Don Bosco (Alejo Gómez y Nicolás Godoy)

Neuquen (Marcos Rosano, Tomás García -2-, Giovanni Ceballos y Lionel Jatón) 5-0 Camioneros

San Benito 0-2 Oro Verde (Lorenzo Cappellacci y Joaquín Fernández)

Ciclón del Sur (Uriel Palavesino, Leonel Villanueva, Enzo Albornoz, Ayrton Vergara y Cristian Milessi) 5-3 Palermo (Simón Mitre -2- y Nahuel Küttel)

Instituto 0-2 Sportivo Urquiza (Rodrigo Carreras y Maicol Cepeda)

Club VF (Agustín Morales) 1-1 Peñarol (Ezequiel Valenzuela)

Las posiciones: Neuquen 37 puntos; Sportivo Urquiza 33; Oro Verde y Don Bosco 30; Belgrano 27; Universitario 25; Instituto 24; Club VF, Ciclón del Sur y San Benito 21; Patronato 19; Atlético Paraná 17; Peñarol 15, Formación Independiente 13; Camioneros y Palermo 9; Los Toritos 7 y Argentino Juniors 0.

Próxima fecha (15ª): Sportivo Urquiza-Club VF, Palermo-Instituto, Oro Verde-Ciclón del Sur, Neuquen-San Benito, Don Bosco-Camioneros, Patronato-Universitario, Belgrano-Atlético Paraná, Los Toritos-Argentino Juniors y Peñarol-Formación Independiente

Por el femenino de la Liga Paranaense

También se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de la LPF.

Los resultados fueron:

Club VF 2-1 Oro Verde

San Benito Paraná 6-0 Belgrano

Camioneros 0-0 Atlético Paraná

Neuquén 2-1 San Benito

Libre: Arenas FC.

Las posiciones: San Benito Paraná 6 puntos; Atlético Paraná y Camioneros 4; Neuquén, Arenas FC, San Benito y Club VF 3; Belgrano y Oro Verde 0.

Próxima fecha (tercera): Atlético Paraná-Neuquen, Oro Verde-Camioneros, Belgrano-Club VF y Arenas FC-San Benito Paraná. Libre: San Benito.

Liga Paranaense Neuquen Sportivo Urquiza Atlético Paraná
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