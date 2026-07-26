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Javier Milei en La Rural: "Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado"

En la 138° Exposición Rural de Palermo, Javier Milei destacó al sector y arremetió contra gestiones anteriores. El discurso

26 de julio 2026 · 13:41hs
En la 138° Exposición Rural de Palermo

En la 138° Exposición Rural de Palermo, Javier Milei destacó al sector y arremetió contra gestiones anteriores. El discurso
En la 138° Exposición Rural de Palermo

En la 138° Exposición Rural de Palermo, Javier Milei destacó al sector y arremetió contra gestiones anteriores. El discurso

El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario" al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". Milei explicó que ese "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos". "Vaya que es bueno eliminarlo", indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Asimismo, señaló: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino respaldó el rumbo económico del Gobierno y reclamó el fin definitivo de las retenciones

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El mandatario nacional anticipó que "se viene un Campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó Milei.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

Pino recalmó el fin de la retenciones

Antes del presidente abrió el acto el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino quien brindó un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional, aunque reclamó la eliminación definitiva de las retenciones, una menor presión impositiva y mayores inversiones en infraestructura para potenciar el crecimiento del sector agropecuario.

En un discurso atravesado por los 160 años de la entidad, Pino sostuvo que el campo continúa siendo uno de los principales motores de la economía argentina y remarcó que las cadenas agroindustriales aportan más de 83.000 millones de dólares al país.

Javier Milei Sociedad Rural cepo retenciones
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